Tunisie: Investissement - TDA Invest annonce la cession de deux usines industrielles au pays

Le cabinet d'affaires tunisien TDA Invest annonce la cession totale de deux unités industrielles actuellement en activité en Tunisie, l'une spécialisée dans les produits sidérurgiques et l'autre dans la fabrication de briques rouges. L'offre, présentée comme une opportunité d'investissement, cible notamment les groupes industriels, fonds d'investissement et investisseurs intéressés par les secteurs de l'acier et des matériaux de construction.

L'annonce a été publiée par Ahmed Ben Naoua, PDG de TDA Invest, qui présente les deux installations comme des unités opérationnelles affichant, selon les informations communiquées par le cabinet, des performances financières établies et un potentiel d'expansion.

Une première unité spécialisée dans l'acier

La première installation est présentée par TDA Invest comme une unité industrielle établie dans le domaine de la production de fer et d'acier, notamment destinée aux secteurs de la construction et des infrastructures.

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Selon les données communiquées par le cabinet, cette usine affiche une production annuelle de 150.000 tonnes. Un projet d'extension est également annoncé, avec l'objectif de porter cette capacité à 220.000 tonnes par an.

TDA Invest avance par ailleurs un chiffre d'affaires annuel de 92 millions d'euros pour cette unité, ainsi qu'une superficie foncière totale de 6 hectares.

Dans sa publication, le cabinet décrit l'installation comme une unité industrielle déjà opérationnelle et positionnée sur un secteur lié directement aux besoins de la construction et des infrastructures. Il ne précise toutefois pas, dans cette annonce, le nom de l'entreprise concernée, sa localisation exacte, son effectif ou encore le montant demandé pour la cession.

Une briqueterie d'une capacité de 2.400 tonnes par jour

La seconde opportunité concerne une unité de fabrication de briques rouges, également présentée comme une installation industrielle en activité destinée au marché de la construction.

Dans nos archives Ouvrir le dossier de la compétitivité des entreprises pour redresser les exportations tunisiennes, souligne Mohsen HassanTDA Invest annonce une capacité de production de 2.400 tonnes par jour et un chiffre d'affaires annuel de 33 millions d'euros. L'unité s'étendrait sur une superficie foncière totale de 10 hectares, selon les données publiées dans l'offre.

Comme pour la première usine, l'annonce ne fournit pas davantage de précisions publiques sur l'identité de la société exploitante, sa localisation, ses effectifs ou les conditions financières de la transaction.

Une offre destinée notamment aux investisseurs industriels

À travers cette opération, TDA Invest cible notamment les groupes industriels internationaux, les fonds d'investissement et les investisseurs à la recherche d'actifs industriels existants. Le cabinet met en avant plusieurs éléments : le caractère opérationnel des deux unités, leurs performances financières annoncées ainsi que leurs possibilités d'extension.

Les deux activités appartiennent par ailleurs à des segments directement liés au secteur de la construction : production sidérurgique pour la première unité et fabrication de briques rouges pour la seconde.

TDA Invest se présente comme une société tunisienne active dans les services liés à l'investissement, notamment la vente et l'acquisition de sociétés et de projets, les opérations de reprise et de fusion ainsi que l'accompagnement d'investisseurs tunisiens et étrangers. Elle intervient dans plusieurs secteurs, dont l'industrie, l'agriculture, les projets miniers et le tourisme.