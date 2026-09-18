Tunisie: Tourisme saharien à Kébili - Un démarrage prometteur

Les excursions touristiques au coeur du désert de Kébili connaissent un rythme ascendant depuis le lancement de la saison au début du mois. Cette dynamique devrait atteindre son apogée au cours des mois d'octobre, novembre et décembre prochains, selon les affirmations du commissaire régional du tourisme, Yasser.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, le responsable a précisé que cette hausse progressive, associée aux indicateurs et prévisions positifs formulés par les agences de voyages installées dans la région ou à l'extérieur, laisse présager une saison touristique saharienne exceptionnelle, tant en nombre de visiteurs qu'en nuitées passées.

Dans nos archives Avant l'hydrogène vert, une étude pour sécuriser l'avenir de GabèsLe commissaire régional a également souligné la poursuite des réunions de travail sectorielles avec les directeurs d'hôtels, les centres d'animation, les restaurants touristiques et l'ensemble des intervenants du secteur. Ces rencontres s'inscrivent dans le souci d'assurer la qualité des prestations fournies aux clients et de garantir le succès de la saison.

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Enfin, il a indiqué le démarrage des préparatifs pour les différents événements culturels prévus dans la région. Beaucoup d'entre eux constituent une véritable destination pour de nombreux touristes nationaux et internationaux, à l'instar du Festival international du Sahara de Douz. Considéré comme le « doyen des festivals », cet événement phare est le plus attractif pour les visiteurs en décembre grâce à sa programmation valorisant le riche patrimoine culturel local. En parallèle, les réunions se poursuivent pour orchestrer les festivités du Réveillon du Nouvel An au sein des diverses unités touristiques.