Tunisie: Ariana - Retour à la normale de l'approvisionnement en eau minérale après l'injection de 4 millions de bouteilles

L'approvisionnement en eau minérale est revenu à son rythme normal dans la plupart des circuits de distribution du gouvernorat d'Ariana. Cette amélioration fait suite à l'injection de près de 4 millions de bouteilles de formats divers dans les grandes surfaces et chez les grossistes depuis le 18 août dernier, selon la direction régionale du commerce.

Dans une déclaration accordée ce vendredi à l'agence TAP, le directeur régional du commerce et du développement des exportations à Ariana, Sami Bejaoui, a précisé que la distribution a été supervisée en coordination avec les services de sécurité et les autorités régionales et locales. Il a toutefois pointé du doigt les abus de certains distributeurs, épiciers et vendeurs de fruits secs, accusés d'augmentation illégale des prix et de défaut d'affichage.

Face à ces infractions, les équipes de contrôle économique ont intensifié leurs interventions à travers toute la région, ce qui a permis de relever 288 infractions économiques. La majorité de ces violations concerne la hausse illégale des prix, le refus de vente et le recours à des pratiques commerciales frauduleuses.

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Les services de contrôle ont saisi 78 621 litres d'eau minérale, principalement dans les zones de Mnihla, Ennasr et El Menzah, avant de les réinjecter dans les circuits légaux. Par ailleurs, 42 réclamations reçues via le numéro vert et les services de la direction régionale ont été traitées, tandis qu'une proposition de fermeture visant deux commerces a été transmise en raison de hausses abusives de prix.