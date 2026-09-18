Tunisie: Ingénieurs tunisiens à l'étranger - L'OIT appelle à la création d'une banque de données

Le doyen de l'Ordre National des Ingénieurs Tunisiens, Mohsen Gharsi, a souligné ce vendredi 18 septembre 2026 l'importance de mettre en place une banque de données dédiée aux ingénieurs tunisiens installés à l'étranger.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Mohsen Gharsi a précisé que cet outil permettra de mieux structurer le secteur et de faciliter le recours à l'expertise des ingénieurs tunisiens en cas de besoin.

Dans nos archives Beja-transport rural : Cinq élèves blessés dans un accident de la routePar ailleurs, il a affirmé qu'il existe une forte demande pour les compétences tunisiennes sur les marchés africains. Toutefois, leur impact reste limité en raison d'un positionnement essentiellement individuel. Le doyen des ingénieurs a ainsi insisté sur la nécessité d'organiser et de coordonner les interventions des ingénieurs tunisiens sur le continent africain.