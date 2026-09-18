Tunisie: Récolte de dattes - Malgré une meilleure qualité, une baisse de 10 à 15 % par rapport à l'année dernière

Selon les prévisions de la commissariat régional au développement agricole de Tozeur pour la saison d'automne et d'hiver 2026-2027, la production de dattes devrait enregistrer une baisse comprise entre 10 et 15 % par rapport à la saison précédente. En contrepartie, une amélioration de la qualité du produit est constatée, malgré les conditions météorologiques exceptionnelles observées pendant l'été, a indiqué Imad Zaghdadi, chef du service de la production végétale au commissariat.

Ce responsable a expliqué ce vendredi 18 septembre 2026 que les fortes chaleurs des mois de juillet et août derniers ont causé des coupures d'électricité. Ces pannes ont entraîné des perturbations de l'irrigation qui ont affecté relativement la qualité de la récolte dans certains périmètres irrigués particulièrement exposés.

Les préparatifs s'accélèrent en vue du lancement de la cueillette en octobre prochain. À ce jour, le taux global de maturation reste inférieur à 50 %, tandis que la vente sur pied de la récolte a progressé de près de 37 %. Les prix sur pied varient entre 1,500 dinar et 2,800 dinars pour la variété Deglet Nour, et entre 0,800 dinar et 1,000 dinar pour les autres variétés.

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Sur le plan phytosanitaire, l'approvisionnement en soufre liquide pour lutter contre l'acarien du palmier (Boufaroua) a débuté dès le mois d'avril avec la validation de la distribution de 7,63 tonnes au profit de 511 agriculteurs. Les attaques enregistrées cette saison demeurent insignifiantes.

Dans nos archives Office des céréales: constitution d'un stock de sécurité de deux moisPar ailleurs, les autorités ont validé la distribution d'environ 1,44 million d'unités de moustiquaires aux agriculteurs et exportateurs, ainsi que près de 1,37 million d'unités aux structures agricoles. Les opérations d'emballage des régimes, entamées fin juillet, ont concerné plus de 3 millions de régimes de dattes.

Dans le cadre du soutien à l'amélioration de la production, les services du commissariat régional sont également intervenus pour nettoyer environ 20 hectares de parcelles abandonnées dans l'oasis de la délégation de Tamerza.