Tunisie: Pourquoi ces pluies - Un climatologue explique le phénomène

Les pluies enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi ne présentent pas un caractère exceptionnel et s'inscrivent dans le cadre d'un phénomène météorologique connu sous le nom de "retour de chergui" (retour d'est), a indiqué le professeur universitaire en climatologie Jamil Hajri.

Dans une déclaration à Diwan FM, le climatologue a ajouté que ce phénomène fait partie des caractéristiques météorologiques pouvant marquer les périodes de transition entre les saisons, notamment l'automne.

Il a expliqué que ces perturbations peuvent, dans certaines situations, être liées à la formation de dépressions sahariennes se déplaçant vers l'ouest et attirées vers les golfes de Tunis, de Hammamet et de Gabès.

La température des eaux de ces golfes, généralement plus élevée durant la période estivale que celle de plusieurs étendues d'eau environnantes, peut contribuer, selon lui, à renforcer les perturbations météorologiques et à favoriser leur développement.

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Dans nos archives Février 2025 : un mois plus chaud et plus pluvieux que la normale en TunisieDes perturbations pouvant toucher plusieurs régions

Jamil Hajri a précisé que l'influence de ces phénomènes peut concerner Tunis et les régions environnantes, et s'étendre jusqu'à certaines zones du gouvernorat de Nabeul, notamment Soliman, ainsi qu'à plusieurs régions du Nord.

Interrogé sur les inondations et ruissellements observés dans plusieurs quartiers, le chercheur a estimé que la situation était prévisible dans certaines zones, soulignant que le risque d'inondation n'est pas nouveau.

Il a rappelé que des études antérieures ont identifié plusieurs secteurs régulièrement exposés à ce risque, en raison notamment de la configuration du relief, de la présence de zones basses et d'espaces hydriques ayant fait l'objet d'une expansion urbaine.

Certaines zones situées aux alentours de la capitale, notamment Ezzahrouni, Mellassine et les secteurs proches des sebkhas, constituent ainsi des zones d'accumulation des eaux, a-t-il expliqué.

Ces caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables lorsque d'importantes quantités de pluie sont enregistrées sur une courte période, favorisant l'accumulation rapide des eaux et les ruissellements.