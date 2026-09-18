Afrique: Ooredoo Tunisie et Kafel El Yatim accompagnent 400 enfants à l'occasion de la rentrée scolaire

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Tunis, le 18 septembre 2026 - À l'occasion de la rentrée scolaire, Ooredoo Tunisie poursuit son engagement en faveur des enfants et des familles à travers une nouvelle action Back to School, menée en partenariat avec l'Association Kafel El Yatim, dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale Tounes T3ich.

Cette année, Ooredoo a offert à 400 enfants des cartables entièrement équipés de fournitures scolaires, afin de leur permettre d'aborder la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. L'initiative a bénéficié à des enfants issus de presque tous les 24 gouvernorats de Tunisie, permettant ainsi à cette action solidaire de toucher des communautés à travers tout le pays.

Au-delà de la distribution des fournitures scolaires, Ooredoo a également accueilli un groupe d'enfants dans ses locaux à l'occasion d'une célébration spéciale de la rentrée. Un moment convivial et joyeux leur permettant de partager ensemble l'enthousiasme d'un nouveau départ avant de retrouver les bancs de l'école.

À cette occasion, Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré :

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« La rentrée scolaire doit être pour chaque enfant un moment d'enthousiasme, d'espoir et d'opportunités. À travers Tounes T3ich et notre partenariat avec Kafel El Yatim, nous sommes fiers d'être aux côtés de 400 enfants à travers la Tunisie et de contribuer, à notre manière, à leur offrir les meilleures conditions pour commencer cette nouvelle année scolaire. Soutenir les enfants et l'éducation demeure une dimension essentielle de notre engagement envers les communautés que nous servons. »

Cette initiative Back to School s'inscrit pleinement dans les priorités de Tounes T3ich, le programme de responsabilité sociétale de Ooredoo Tunisie, qui place notamment l'éducation, l'inclusion sociale et le bien-être des communautés au coeur de ses actions.

À travers la continuité de sa collaboration avec l'Association Kafel El Yatim et ses différents partenaires de la société civile, Ooredoo Tunisie réaffirme sa volonté de développer des initiatives répondant à des besoins concrets et générant un impact positif dans les différentes régions du pays.

Parce que chaque rentrée marque le début de nouveaux espoirs, Ooredoo Tunisie souhaite à tous les enfants tunisiens une année scolaire pleine d'apprentissage, de réussite et de nouvelles opportunités.

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