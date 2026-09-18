Tunisie: Affaire CPG - Le procès pour corruption financière renvoyé au 1er octobre

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre pénale de la cour d'appel de Tunis a reporté au 1er octobre l'examen du dossier de corruption financière et administrative de la Compagnie des Phosphates de Gafsa. L'affaire implique notamment l'ancien ministre de l'Industrie Slim Feriani, l'ex-député Lotfi Ali, son frère et plusieurs cadres de l'entreprise, poursuivis pour abus de pouvoir, préjudice à l'administration et violation de la réglementation.

Dans nos archives Le Lac : Un étranger arrêté pour trafic de drogue auprès de ses compatriotesEn première instance, Slim Feriani et un cadre avaient écopé de cinq ans de prison au total, tandis que Lotfi Ali, son frère et deux responsables avaient été condamnés à trois ans de détention et trois millions de dinars d'amende chacun. L'ex-PDG Khlifa Souid avait bénéficié d'un non-lieu.

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