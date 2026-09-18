Tunisie: Le député Maher Ketari dévoile l'ampleur des dettes de la STEG

Le diagnostic comptable dressé ce vendredi 18 septembre 2026 par le président de la commission des finances et du budget au Parlement, Maher Ketari jette certes la lumière sur les efforts budgétaires déployés par l'État pour maintenir le blocage des prix des carburants sur le marché national mais pointe du doigt le lourd impact de cette politique sur la trésorerie des entreprises publiques. Le député a révélé que cette politique de stabilisation tarifaire a hélas entraîné d'importants retards de paiement des fournisseurs, pénalisant en premier lieu la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) dont les créances non versées atteignent 2500 millions de dinars.

Intervenant ce matin du vendredi 18 septembre 2026 au micro de Jawhara FM, le parlementaire a précisé que le déficit global de la compagnie s'établit à présent, à 3500 millions de dinars. Les impayés à la charge des citoyens, note-t-il, ne représentent qu'un volume mineur de 500 millions de dinars. L'essentiel des arriérés, déduit-il, incombe aux structures ministérielles et aux entreprises publiques. Il a souligné que l'accumulation des dettes entre les différentes institutions et ministères revient à l'imbrication des engagements dus entre eux.

Lire aussi Logement universitaire : un délai de trois jours accordé aux étudiants admis pour payer les fraisAbordant le volet du calendrier législatif, le président de la commission a critiqué le retard observé par le ministère des Finances tant ce dernier n'a toujours pas transmis son rapport semestriel sur l'exécution du budget, ce qui, selon ses termes s'avère « en violation des dispositions légales imposant une reddition des comptes avant la fin juillet ».

Les commissaires restent dans l'attente des orientations du projet de loi de finances pour l'exercice à venir, dont le délai de dépôt constitutionnel est fixé au 15 octobre, conclut-il en rappelant qu'un arbitrage budgétaire rigoureux exige un accès transparent aux réalisations de l'année en cours.

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