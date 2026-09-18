Tunisie: Gestion des inondations - Le président de la commission des finances à l'ARP dénonce les retards des projets

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le président de la commission des finances de l'Assemblée des Représentants du ePuple, Maher Ketari, a confirmé ce vendredi que « la gestion de la crise des inondations nécessite de se concentrer sur les causes réelles et des solutions radicales, plutôt que de se contenter de traiter uniquement les conséquences ». Il a souligné que « les déchets jetés par les citoyens, la construction anarchique et le manque d'entretien constituent les principaux facteurs de l'aggravation de cette crise ».

Intervenant sur Jawhara FM, Maher Ketari a expliqué que « malgré les réunions et les promesses passées concernant le lancement des grands travaux d'évacuation des eaux de pluie dans plusieurs régions, ces projets n'ont pas encore démarré, ce qui soulève des interrogations quant à la préparation des infrastructures face aux changements climatiques ».

Dans nos archives 1,69 milliard de dinars d'exportations : l'huile d'olive tunisienne en baisse de 26,8 %Il a ajouté que « les constructions anarchiques, les atteintes aux cours d'eau naturels et l'expansion urbaine non planifiée ont directement contribué à l'obstruction des réseaux de drainage et à la diminution de leur capacité d'absorption ».

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À cet égard, il a appelé les autorités de tutelle, en premier lieu le ministère de l'Équipement et les municipalités, à « imposer un contrôle strict et à lutter contre le phénomène des constructions sans permis », invitant à adopter une stratégie d'urbanisme moderne qui dépasse le schéma traditionnel et garantit des solutions durables pour protéger les villes .

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