Tunisie: Cultures céréalières - Haykel Hochlef dévoile le plan du ministère pour sécuriser la saison 2026-2027

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a validé un ensemble de mesures anticipatives pour sécuriser la nouvelle campagne de semis des céréales. Le ministère indique de prime abord que cette stratégie intègre le déploiement d'un vaste programme national d'analyses chimiques des sols, l'extension des périmètres irrigués et la restructuration des circuits logistiques afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement en engrais comme ce fut le cas lors de la saison précédente. C'est ce qu'a révélé Haykel Hochlef, chef de cabinet du ministre de l'Agriculture lors de la conférence d'évaluation organisée hier, jeudi 17 septembre par l'Office des céréales.

Le haut responsable a également précisé que le ministère encadre désormais la planification des importations de fertilisants pour garantir une distribution équitable et respectueuse des calendriers techniques. « Les préparatifs ciblent aussi le soutien continu à la multiplication des semences sélectionnées, la mise à niveau des centres de stockage et la modernisation des laboratoires de calibrage », a-t-il laissé entendre.

Et d'ajouter que pour ce qui est des volumes collectés au cours de la saison 2025-2026, elles ont dépassé 10,9 millions de quintaux pour une superficie emblavée de 991 000 hectares. Il a signalé la sécurisation et la distribution de près de 524 000 quintaux de semences sélectionnées, ce qui a couvert environ 30 % des besoins nationaux à un niveau qui se réalise pour la première fois.

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Dans nos archives Office des céréales: constitution d'un stock de sécurité de deux moisEn en présence de représentants de l'Office des céréales, de la Banque nationale agricole, du ministère de l'Intérieur et de structures professionnelles Haykel Hochlef a exhorté les institutions financières à faciliter l'accès des agriculteurs aux crédits saisonniers et à renforcer les mécanismes d'assurance agricole pour faire face aux risques naturels. Il a également demandé aux agriculteurs d'étendre les superficies cultivées, de s'engager dans le labour précoce, de respecter les calendriers de semis et d'adopter l'irrigation d'appoint lorsque l'eau est disponible.

Le chef de cabinet a conclu en confirmant la nécessité d'adopter une approche anticipative afin de limiter les risques découlant des fluctuations climatiques à travers l'investissement dans les techniques de collecte des eaux et le développement des pistes agricoles. « L'amélioration du rendement et l'augmentation de la production nationale de céréales se fait par la conjugaison des efforts de tous les intervenants ce qui contribuera à réduire la dépendance au marché extérieur et met en place notre souveraineté alimentaire », conclut-il.