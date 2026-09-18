Tunisie: Coopération nucléaire - Le pays et l'AIEA fixent sept priorités pour 2026-2030

La Tunisie et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé, le 17 septembre 2026, un nouveau Cadre de programme pays (CPF) pour la période 2026-2030, définissant les domaines prioritaires dans lesquels seront orientés le transfert de technologies nucléaires et les ressources de coopération technique de l'Agence, en appui aux objectifs nationaux de développement.

Le document a été signé par Hua Liu, directeur général adjoint de l'AIEA et chef du Département de la coopération technique, et Mondher Belaid, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Selon l'AIEA, le Cadre de programme pays (CPF) constitue le cadre de référence pour la planification à moyen terme de la coopération technique entre un État membre et l'Agence. Il identifie les domaines prioritaires vers lesquels seront orientés le transfert de technologies nucléaires et les ressources de coopération technique, afin de soutenir les objectifs de développement nationaux.

Pour la période 2026-2030, la Tunisie a identifié sept domaines prioritaires de coopération avec l'AIEA.

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Il s'agit, en premier lieu, de la sûreté nucléaire et radiologique ainsi que de la sécurité nucléaire.

Le deuxième domaine concerne la santé et la nutrition, tandis que le troisième porte sur l'alimentation et l'agriculture.

Le quatrième axe est consacré à l'eau et à l'environnement.

La coopération portera également sur les applications industrielles et les technologies des rayonnements, qui constituent le cinquième domaine prioritaire.

Le sixième axe concerne la planification énergétique et l'énergie nucléaire.

Dans nos archives 180 millions d'euros détournés : la fraude menace l'huile d'olive tunisienneEnfin, le septième domaine retenu porte sur le développement et la gestion des connaissances nucléaires.

L'AIEA rappelle que la Tunisie est membre de l'Agence depuis 1957.

Le nouveau CPF établit ainsi le cadre de référence de la coopération technique entre la Tunisie et l'AIEA pour les cinq prochaines années, en ciblant les secteurs considérés comme prioritaires par la Tunisie pour l'utilisation des technologies nucléaires et la mobilisation des ressources de coopération technique.