Cote d'Ivoire: Tiébissou - Les travaux de construction du château d'eau de N'Gattadolikro achevés

N'Gattadolikro, village du département de Tiébissou, ambitionne d'emprunter le train de l'émergence. Dans cette perspective, la Mutuelle de développement des ressortissants de N'Gattadolikro (Muren) veut jouer sa partition.

Son président, Ahebee Kouassi parfait, a dévoilé, récemment, un programme pour le rayonnement de la localité. C'était à l'occasion de l'Adjui Festival.

« En ce qui concerne l'eau potable, afin de garantir l'approvisionnement de façon permanente dans tous les foyers, la Muren a sollicité et obtenu de l'État la construction d'un nouveau château d'eau. Depuis le mois d'avril, les travaux sont achevés. Les démarches pour la pose des compteurs d'eau dans les domiciles ont été entamées depuis mai 2026 », a-t-il indiqué.

Il a annoncé que la Muren a recensé près de 1 000 demandes d'abonnement de compteurs sociaux qui ont été transmis aux responsables de l'Onep et de la Sodeci.

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Pour l'extension de l'électrification, Ahebee Kouassi Parfait a souligné que, suite à la requête de la mutuelle, Côte d'Ivoire Energies a réalisé les études et que la localité sera bientôt programmée.

« S'agissant de la salubrité, la mutuelle a obtenu de l'Anaged des équipements pour le nettoyage du village et son appui pour la mise en place d'un comité villageois de salubrité présidé par Koffi Joseph. L'Anaged a également fait venir des engins pour le ramassage des dépôts d'ordures existants », a-t-il fait remarquer.

Au niveau de la santé, afin de renforcer les capacités de mobilité du personnel médical, la mutuelle a obtenu une moto neuve.

Dans le secteur de l'éducation, Ahebee Kouassi Parfait a soutenu que le groupe scolaire 1 du village dispose désormais de latrines et de points d'eau. « Les enfants et le personnel enseignant pourront se soulager en toute quiétude », a-t-il rassuré.

Le président de la mutuelle des ressortissants de N'Gattadolikro a souligné qu'il continue d'examiner le sujet relatif à l'extension du lotissement du village, afin que les bénéficiaires reçoivent leurs lots.