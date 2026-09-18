Cote d'Ivoire: Deux nouvelles formations pour répondre aux métiers émergents du numérique

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) renforce son offre de formation professionnelle pour l'année universitaire 2026-2027. En effet, cette université publique a procédé au lancement de deux licences de compétence dédiées aux métiers émergents du numérique, à savoir la Licence en Intelligence artificielle et robotique (Iar) et la Licence en Management de l'information et de l'archivage numérique (Mian).

À travers ces deux formations, cette université entend contribuer au développement de compétences adaptées aux mutations technologiques et aux nouveaux besoins des organisations, dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique.

Destinée principalement aux bacheliers scientifiques, notamment des séries C et D, la Licence de compétence en intelligence artificielle et robotique vise à former des profils capables d'évoluer dans les domaines des technologies intelligentes.

La formation met notamment l'accent sur le prototypage. Elle permettra aux apprenants d'acquérir des compétences mobilisables dans différents environnements professionnels liés au développement et au déploiement de solutions technologiques.

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À l'issue de leur parcours, les futurs diplômés pourront notamment envisager des fonctions telles que data scientist, développeur de systèmes intelligents, concepteur de systèmes embarqués, technicien en robotique, technicien en vision par ordinateur, administrateur de bases de données ou encore formateur et consultant en intelligence artificielle.

Management de l'information et l'archivage numérique pour tous les bacheliers

Cette seconde formation, destinée à l'acquisition d'une licence, s'adresse quant à elle aux titulaires de tous types de baccalauréat. Elle répond aux enjeux croissants liés à la production, à l'organisation, à la sécurisation, à la conservation et à la valorisation de l'information dans les organisations engagées dans leur transformation numérique.

Le programme accorde notamment une place importante à la gestion des connaissances, à la veille informationnelle, à la gouvernance des données et à l'archivage numérique.

Cette formation ouvre notamment des perspectives professionnelles dans les domaines de la gestion des données, de la conformité des contenus, de la sécurité de l'information, de la dématérialisation et de la conservation numérique.

Les diplômés pourront ainsi exercer, selon leur parcours et leurs compétences, comme gestionnaires de données, spécialistes de la conformité des contenus, chargés de la sécurité de l'information, chargés de dématérialisation, chargés de conservation numérique ou knowledge managers.

Des formations en phase avec la transformation numérique

Avec ces deux nouvelles licences de compétence, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire diversifie son offre de formation en proposant des parcours orientés vers des domaines où les compétences numériques occupent une place croissante.

L'Iar cible ainsi les enjeux liés à l'intelligence artificielle, à la robotique et aux systèmes intelligents, tandis que le Mian répond aux besoins des organisations en matière de gestion, de gouvernance et de valorisation de l'information numérique.

Les cours débuteront le 12 octobre 2026. Les inscriptions sont actuellement ouvertes via le https://scolarite.uvci.online/main/public/

À travers cette initiative, l'Uvci poursuit sa mission de développement des compétences numériques et d'accompagnement des apprenants vers les nouveaux métiers liés à la transformation technologique des organisations.