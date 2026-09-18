Cote d'Ivoire: Crise au taekwondo - Le ministère des Sports prend ses responsabilités

La tutelle demande à la fédération de reprendre l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2025.

La situation au taekwondo vient de connaître un rebondissement. Lundi 14 septembre, le ministère des Sports a décidé de s'investir dans le règlement de la crise qui dure depuis l'ascension du président Jean-Marc Yacé.

Le courrier, signé du directeur de cabinet du ministre Adjé Silas Metch, demande la reprise de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2025.

Un grossier montage qui a révélé de très graves irrégularités portant sur la gestion financière d'une fédération sportive qui bénéficie de subventions annuelles de l'État. Pour maquiller la forfaiture, le comité directeur s'est attaché les services d'un expert-comptable fictif, lors de cette assemblée générale.

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Cet expert-comptable est méconnu des fichiers de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire. Ce qui est contraire aux règles.

En effet, la loi N° 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport, en son article 32, exige aux fédérations sportives de se faire assister d'un expert-comptable en qualité de commissaire aux comptes, différent des commissaires aux comptes représentant l'organe de contrôle comptable et financier. Celui-ci, en sa qualité d'auditeur, ne peut se substituer au commissariat aux comptes.

Cette loi précise que cet expert-comptable soit inscrit, au préalable, au tableau de l'Ordre national des experts-comptables de Côte d'Ivoire, avant d'être proposé par le Comité exécutif à l'assemblée générale pour désignation. Mais la Fédération ivoirienne de taekwondo, sous Jean-Marc Yacé, n'en a pas tenu compte.

Alors que cette fédération, on se rappelle, a reçu, de 2022 à 2025, des fonds de l'Etat de Côte d'Ivoire qui s'élèvent à 960 millions de Fcfa. Il est ressorti du rapport du commissariat aux comptes, au cours des exercices 2022, 2023 et jusqu'à la mi saison 2024, des dépenses injustifiées d'un montant global de 264 millions de Fcfa.

La crise a mis du temps parce que l'Union africaine de judo (Aftu), saisie de la question, avait laissé une feuille de route confuse au ministère des Sports et au Comité national olympique (Cno). Il a fallu, cette fois, que la Fédération mondiale de taekwondo demande à la tutelle de prendre ses responsabilités, pour que les lignes bougent.

En plus de l'assemblée générale ordinaire de 2024 devenue un lourd contentieux, celle de l'exercice 2025 est en suspens. Et dans tout cela, le mandat du président Jean Marc Yacé est forclos depuis le 15 août 2026.

Son mandat qui a commencé le 15 octobre 2022 expire le 14 octobre 2026, soit dans 26 jours. Les taekwondo-in, heureux de la tournure des choses, n'attendent plus que le ministère des Sports leur communique un chronogramme détaillé.