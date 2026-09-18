Cote d'Ivoire: Rentrée fiscale 2026-2027 - Adama Coulibaly vise 32% de performance au 30 juin 2027

Le ministre Adama Coulibaly a fixé un cap clair : porter à 32% le taux de performance du portefeuille des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale.

La rentrée fiscale 2026-2027 du portefeuille de la Banque mondiale s'est ouverte le 17 septembre à Abidjan, sous le signe de l'accélération de l'exécution des projets. Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, l'enjeu est désormais de transformer les ressources mobilisées en réalisations concrètes au bénéfice des populations.

Au 30 juin 2026, le portefeuille ivoirien comptait 25 opérations, pour un volume de ressources estimé à 2 600 milliards de Fcfa. Ces interventions couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures et le développement urbain, le capital humain, l'agriculture et l'environnement, l'eau et l'assainissement, le numérique et l'emploi, la gouvernance ainsi que l'énergie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bilan présenté par Konan Kouassi Clovis, coordonnateur de la cellule de coordination des projets cofinancés par la Banque mondiale et le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, fait état d'un taux de réalisation de 29,13%, en progression par rapport aux exercices précédents qui était de 25,77%. Certains projets ont enregistré des performances particulièrement élevées, tandis que d'autres opérations ont dépassé 85% de leur plan de travail.

L'année fiscale 2025-2026 a été marquée par la négociation de 11 opérations, pour un montant global de 1,4 milliard de dollars, dont un appui budgétaire de 400 millions de dollars (soit un peu plus de 228, 702) au titre de la première opération de la série d'appuis aux politiques de développement. Lesquelles portent sur plusieurs secteurs prioritaires de l'action gouvernementale.

Pour le ministre, cette dynamique doit être amplifiée. « Le gouvernement prend l'engagement d'un minimum de 32% » de performance au cours de l'exercice 2026-2027, a-t-il annoncé.Adama Coulibaly a identifié plusieurs points de vigilance, notamment les délais liés aux prestations intellectuelles, l'exécution des opérations, les mesures de sauvegarde et l'identification précoce des difficultés. Il a annoncé un suivi renforcé et des réunions stratégiques élargies aux ministères sectoriels afin de faciliter les arbitrages.

La directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Marie-Chantal Uwanyiligira, a salué le leadership du ministre et l'attention accordée au portefeuille. Elle a rappelé que celui-ci représente environ 7 milliards de dollars, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des pays disposant des portefeuilles les plus importants de la région.

Elle a insisté sur la nécessité de passer des indicateurs aux résultats concrets. « Les taux dont nous parlons ne sont pas des taux, ça change des gens », a-t-elle souligné, appelant à résoudre rapidement les difficultés qui ralentissent l'exécution des projets. La Banque mondiale entend ainsi accompagner les priorités nationales, notamment dans l'énergie, la protection sociale, la santé, la productivité et la création d'emplois. La coopération doit également contribuer à l'ambition nationale de créer 3 à 4 millions d'emplois à l'horizon 2030.

Au-delà des chiffres, le ministre a appelé à mesurer l'impact réel des investissements : écoles construites, centres de santé améliorés, quartiers aménagés, emplois créés et infrastructures réalisées. « Chaque point perdu, c'est une attente qui se prolonge », a-t-il relevé, invitant les unités de coordination, la Banque mondiale, le secteur privé et la société civile à unir leurs efforts.La rentrée fiscale 2026-2027 est placée sous le signe de la consolidation de l'exécution et de l'efficacité des projets.