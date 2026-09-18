Cote d'Ivoire: Basket-ball - Un avenir prometteur pour le pays

Au-delà des titres collectifs, la Côte d'Ivoire peut rêver d'un avenir radieux. Lors des Afrobasket U16 et U18, les équipes ont enregistré des performances individuelles remarquables.

Des joueuses, tout comme des garçons, ont brillé. Mary Diomandé (ailier fort), meilleure marqueuse de la compétition de Kigali, avec un total de 92 points et Emmanuela Adjoa William, intraitable sous les paniers (meilleure rebondeuse avec 83 rebonds captés), ont marqué les esprits.

Chez les garçons, Nathan Djako, meilleur joueur et meilleur marqueur de l'Afrobasket qui s'est achevé au Palais des sports, a brillé de mille feux, avec 22 points lors de la finale.

Jean-Philippe Oka, joueur clé, auteur de 13 points lors de la finale, Karl-Randell Kouame-Zézé et Chris Junior Ehui, qui ont pulvérisé les statistiques de l'équipe durant la compétition, témoignent de la qualité et du talent des jeunes basketteurs ivoiriens.

Il appartient à la fédération et aux différents encadrements techniques de faire le suivi de ces pépites, pour la suite de leur carrière.