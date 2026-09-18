Cote d'Ivoire: Paysage sportif national - Comment le basket-ball a repris sa place

Après deux titres chez les seniors garçons (1981, 1985), la balle au panier ivoirienne est en train de s'imposer au niveau des jeunes.

Le 3 octobre, le président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) sera face à ses mandants au Palais des sports de Treichville. La fédération va dévoiler le programme, ainsi que les budgets de la saison 2026-2027 pour les compétitions nationales et internationales.

C'est un président de fédération serein et heureux qui fera le bilan de l'exercice écoulé et faire rêver les amoureux de la balle au panier, en attendant l'ouverture de la nouvelle saison.

C'est que le basket-ball ivoirien marche au super. Les compétitions nationales sont régulièrement organisées. Le niveau de la Ligue d'Or (le championnat national seniors) ne cesse de progresser, avec une variété de joueurs issus du cru, mais également de joueurs expérimentés recrutés dans d'autres pays du continent et en Europe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce qui apporte du piment à la sauce ivoirienne. « Peut-être que l'on ne le répète pas assez, mais le basket-ball ivoirien n'a jamais été aussi débout que maintenant... », aime répéter Moussa Diarra, patron de la Fibb depuis le 2 décembre 2023.

Avant son avènement, le palmarès du basket-ball ivoirien se résumait à deux titres de champion d'Afrique des nations (Mogadiscio 1981 et en Abidjan 1985). Rien que pour la saison 2025-2026, l'agenda de la fédération était surbooké. On a vu les U17 garçons et filles disputer la Coupe du monde.

Les séniors ont pris part à deux fenêtres qualificatives pour la Coupe du monde Qatar 2027, à Dakar. Sans oublier l'Afrobasket U18 garçons et filles organisé à Abidjan. Cinq compétitions auxquelles la Fibb a fait face, avec un bilan illuminé par le sacre historique des 18 ans et moins garçons, à domicile.

La montée en puissance des jeunes

Depuis l'ascension du président Moussa Diarra, c'est la deuxième fois que le basketball ivoirien vit des moments historiques, avec des performances exceptionnelles. Les garçons ont décroché leur premier titre de champions d'Afrique des nations 2026, après avoir battu le Sénégal en finale (73-51). Cette victoire qualifie le pays pour la Coupe du monde de basketball U19 Fiba 2027.

Avant cela, les U16 avaient ouvert la voie en remportant l'Afrobasket de la catégorie qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda, en 2025. Les équipes nationales ivoiriennes ont ramené de cette expédition un double succès : le titre de champions d'Afrique pour les garçons et le statut de vice-championnes d'Afrique pour les filles.

Le sacre des U18, le mois dernier et celui des U16 garçons, en 2025, restent des exploits uniques à mettre à l'actif du président Moussa Diarra, qui peut se vanter d'avoir réussi à éclipser le Mali qui dominait les compétitions de basket-ball au niveau des jeunes.

« Nous avons juré de faire briller la Côte d'Ivoire par le basket-ball et nous avons la chance d'être accompagné par le ministre des Sports, Adjé Silas Metch. Tout ce que nous faisons participent de la réalisation de ses objectifs », avoue Moussa Diarra, qui promet une troisième étoile dans la catégorie séniors.

Le défi du public

« Si vous voulez mon secret, c'est la franchise et le respect des engagements. Je pense avoir tenu toutes les promesses que j'ai faites aux clubs. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous endormir sur nos lauriers. Nous devons pérenniser et consolider ce que nous avons acquis ensemble pour que la discipline soit toujours au firmament », estime Moussa Diarra dont la difficulté majeure, avec l'équipe fédérale, se situe au niveau de la mobilisation des supporters.

« Il nous faut davantage de public pour suivre nos spectacles. Les supporters ne sont pas réguliers, ils ne viennent que lors des play-offs », reconnaît le président Diarra, qui peine également à faire diffuser les rencontres sur les télévisions, pour augmenter la visibilité du championnat et des joueurs.