Congo-Kinshasa: Nouveaux plans de régulation pour la mobilité urbaine à Kinshasa - Les chauffeurs professionnels appelés à participer activement à la grande rencontre du 19 septembre à l'Hôtel de Ville

Kinshasa s'apprête à vivre un important moment d'échange autour de l'avenir de sa mobilité urbaine. Ce samedi 19 septembre 2026 à partir de 10 heures, les chauffeurs professionnels, propriétaires de véhicules, experts et différents acteurs du secteur des transports sont conviés à une rencontre officielle qui se tiendra à l'Hôtel de Ville de Kinshasa, dans la Salle Malebo. Placée sous le thème « Le Nouveau Plan de Mobilité de Kinshasa », cette activité constitue un cadre d'information, de sensibilisation et d'échanges directs autour de la mise en oeuvre du nouveau dispositif de mobilité, particulièrement dans la Zone A, ainsi que des réalités auxquelles sont confrontés quotidiennement les professionnels de la route.

Une rencontre entre l'autorité publique et les acteurs de terrain

La mobilité urbaine ne peut être pensée uniquement dans les bureaux. Elle se construit également à partir de l'expérience de ceux qui vivent quotidiennement la circulation, notamment les chauffeurs professionnels, les propriétaires de véhicules, les usagers, les techniciens et les experts du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est dans cette perspective que cette rencontre entend favoriser un dialogue direct entre Son Excellence Monsieur Jésus Noël Sheke, Ministre Provincial des Transports et de la Mobilité Urbaine, et les professionnels de la route.

L'objectif est notamment de permettre aux chauffeurs de mieux comprendre les orientations du nouveau Plan de mobilité, les nouvelles mesures envisagées, les exigences liées à leur mise en oeuvre et les responsabilités de chaque catégorie d'acteurs.

L'AACP-RDC appelle à une participation active

Dans le cadre de sa mission de représentation, de sensibilisation, d'organisation et d'accompagnement des chauffeurs professionnels, l'Alliance des Associations des Chauffeurs Professionnels de la République Démocratique du Congo (AACP-RDC) invite l'ensemble des chauffeurs professionnels ainsi que les experts du secteur à participer activement à cette importante activité.

Pour l'AACP-RDC, la réussite d'une politique de mobilité urbaine repose également sur la compréhension, l'adhésion, la responsabilisation et la participation des acteurs directement concernés.

Le chauffeur professionnel ne doit pas être considéré uniquement comme un exécutant des mesures de circulation. Il constitue aussi un acteur de terrain, détenteur d'une expérience pratique indispensable à la compréhension des réalités de la circulation kinoise.

De même, les experts en transport, mobilité urbaine, sécurité routière, logistique, organisation et planification sont appelés à apporter leur expertise afin de contribuer à une réflexion constructive et orientée vers des solutions adaptées aux réalités de Kinshasa.

De la sensibilisation à la responsabilisation

Cette rencontre intervient dans un contexte où l'amélioration de la mobilité nécessite une implication collective.

La fluidité de la circulation, le respect du Code de la route, la discipline sur les voies publiques, le respect des marquages et de la signalisation, la maîtrise des arrêts et stationnements ainsi que la collaboration entre chauffeurs, usagers et services compétents constituent des éléments essentiels d'une mobilité plus organisée.

La sensibilisation doit donc accompagner l'action publique. Informer avant de sanctionner, expliquer pour responsabiliser et former pour professionnaliser doivent faire partie d'une démarche durable d'amélioration de la circulation.

L'AACP-RDC encourage ainsi les chauffeurs à participer à cette activité dans un esprit de responsabilité professionnelle, de dialogue républicain et de recherche de solutions.

Une opportunité pour porter la voix des professionnels

La rencontre du samedi 19 septembre représente également une occasion pour les chauffeurs et propriétaires de véhicules de faire remonter leurs préoccupations, leurs propositions et leurs observations sur les réalités du terrain.

Les difficultés liées à la circulation, aux conditions de travail, à l'organisation des transports, à la sécurité routière, aux comportements des usagers et à l'application des mesures de mobilité peuvent être abordées dans un cadre d'échange avec les autorités et les différents acteurs concernés.

Il s'agit donc de faire de cette activité non seulement un moment d'information, mais également un espace de dialogue, d'écoute et de responsabilisation collective.

Kinshasa a besoin d'une mobilité construite avec tous

Une ville de la dimension de Kinshasa exige une vision globale de la mobilité et une collaboration permanente entre les autorités publiques, les services techniques, les forces chargées de la circulation, les chauffeurs professionnels, les propriétaires de véhicules, les experts et les usagers.

La mobilité urbaine est ainsi une affaire de tous, pour tous et par tous.

L'AACP-RDC réaffirme, à travers cet appel, sa disponibilité à contribuer aux initiatives visant à renforcer la professionnalisation des chauffeurs, la sécurité routière, la discipline, la sensibilisation et l'amélioration durable de la mobilité urbaine à Kinshasa.