Congo-Kinshasa: RGPH-2 - Guylain Nyembo mobilise les opérateurs de téléphonie mobile pour une large appropriation du processus

Guylain Nyembo Mbwizya, Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, a poursuivi hier, jeudi 17 septembre 2026, la sensibilisation en faveur du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat, dans son cabinet de travail, à la Gombe, par une rencontre stratégique avec les opérateurs de téléphonie mobile. Dans un élan de mobilisation, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a simultanément échangé avec les représentants de Vodacom, Africell, Orange et Global Broaband Solution.

Placée sous le signe de l'écoute et du partage, cette grande rencontre a permis d'approfondir la compréhension des enjeux du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat, mais aussi d'explorer des pistes de collaboration entre le Ministère du Plan et les opérateurs de téléphonie mobile dans la sensibilisation des populations. Dans son intervention liminaire, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a réaffirmé la détermination du Gouvernement à jeter les bases d'une gouvernance publique mieux encadrée en RDC.

Face à ses hôtes, le Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement a présenté le deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RDC sous le prisme d'un outil stratégique pensé pour l'élaboration des politiques publiques orientées vers les défis d'amélioration des conditions de vie des populations et de développement. Dans un contexte national particulièrement marqué par l'ouverture de la session de parlementaire de septembre et la mise en place du processus du dialogue, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a souligné la volonté du Gouvernement de maintenir le RGPH-2 au coeur de l'attention populaire, de poursuivre ses efforts pour la matérialisation de différentes étapes du processus et de capter une adhésion massive des communautés.

Implication à grande échelle

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Les opérateurs de téléphonie mobile ont salué la démarche du Ministre d'Etat au Plan et sa vision axée sur des réformes. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner le processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat afin d'apporter leur expertise dans la stratégie de mobilisation des populations.

« Je remercie Son Excellence pour cette initiative combien louable qui intervient après plus de quatre ans. C'est une opportunité pour nous en tant qu'opérateur téléphonique d'intervenir afin de proposer des pistes pour rendre cette opération une réussite. Au-delà de la connectivité, Africell se positionne aujourd'hui comme un acteur d'accompagnement pour le processus du deuxième recensement de la population », a déclaré Mireille Mokeni, Manager des Relations publiques chez Africell, au terme des échanges.

Implantée en RDC depuis plus de deux décennies, la société Vodacom entend, de son côté, apporter une contribution concrète dans la sensibilisation à l'échelle nationale.

« Vodacom est une entreprise citoyenne qui opère en RDC depuis près de 25 ans aujourd'hui. Nous sommes une entreprise qui prône l'accompagnement du Gouvernement dans les projets qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous mettrons à contribution notre expertise pour accompagner la RDC à atteindre les objectifs dans ce projet du recensement qui est très important », a affirmé la représentante de Vodacom. De même, Orange s'est dit favorable à jouer un rôle clé dans le processus du RGPH-2.

Il y a lieu de noter que lors de la rencontre, Alain Yav, Directeur Général de Pygma, a enrichi les discussions avec des recommandations claires, rappelant la nécessité d'une mobilisation sans faille des réseaux téléphoniques en vue de la réussite de la bataille d'appropriation du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo.