Ile Maurice: Un adolescent de 16 ans recherché

Un adolescent de 16 ans est actuellement recherché par la police après une présumée tentative d'interruption de grossesse impliquant sa compagne, âgée de 18 ans. Cette dernière, enceinte d'environ trois mois, a été admise à l'hôpital, après avoir été prise de fortes douleurs et de saignements abondants.

La jeune femme se trouvait depuis le mardi 15 septembre au domicile de l'adolescent. Souffrant de douleurs, elle s'est rendue à l'hôpital où elle a été examinée par deux médecins. Ces derniers auraient établi qu'elle était enceinte d'environ trois mois.

La jeune femme aurait expliqué que son petit ami ne voulait pas qu'elle ait un enfant. Le mercredi 16 septembre, alors qu'ils étaient chez lui, il lui aurait ainsi fait boire un verre d'eau dans lequel aurait été mélangé un comprimé dont la nature lui demeure inconnue. Elle affirme avoir consommé cette boisson contre son gré.

Depuis, son état de santé se serait détérioré avec l'apparition de fortes douleurs. Hier soir, jeudi 17 septembre, vers 19 heures, la situation aurait pris une tournure plus grave. Une partie du foetus aurait été expulsée alors que la jeune femme saignait abondamment. Son petit ami aurait recueilli les restes dans un sac en plastique avant de quitter les lieux.

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Alertée, la police a initié une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Des policiers se sont rendus sur place. L'adolescent est actuellement recherché par les enquêteurs afin d'être interrogé sur les faits allégués.

De son côté, la jeune fille n'a pu être entendue formellement par les enquêteurs en raison de son état de santé. Elle demeure hospitalisée et sous observation médicale.

L'enquête devra notamment permettre d'identifier la substance qui aurait été administrée à la jeune femme et de déterminer les circonstances dans lesquelles ce produit aurait été obtenu. Les enquêteurs devront également établir les circonstances précises entourant l'expulsion du foetus et les responsabilités éventuelles.