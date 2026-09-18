Ile Maurice: Le MMM resserre les rangs pour son 57e anniversaire

À dix jours de son grand congrès anniversaire, le Mouvement militant mauricien (MMM) intensifie sa mobilisation sur le terrain. Hier, jeudi 17 septembre, les militants se sont retrouvés au Centre Alex Vellin, à Beau-Bassin, pour une réunion marquée par les interventions de Karen Foo Kune-Bacha, Rajesh Bhagwan et Aadil Ameer Meea.

À travers leurs discours, les trois intervenants ont défendu la décision de la majorité des membres de rester au gouvernement après la rupture avec le leader historique du parti, Paul Bérenger. Tous trois ont également insisté sur le rôle central des militants dans cette nouvelle étape de l'histoire du mouvement.

«Nou tris nou leker finn kase, me azordi MMM li touzour la. Kifer ? Parski MMM li pa apartenir a enn pwagne dimounn. MMM li apartenir a so bann militant ek so bann militan», a déclaré avec force Karen Foo Kune-Bacha.

Pour la junior minister à l'Environnement, cette base militante constitue l'âme même du MMM. Elle a rappelé que le parti appartient avant tout à celles et ceux qui le font vivre, défendent ses valeurs et continuent à croire en son avenir.

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Elle a également mis en avant la participation démocratique des militants, estimant que les décisions du parti doivent rester en phase avec sa base et que chaque voix doit pouvoir compter. Avec franchise, Karen Foo Kune-Bacha a aussi évoqué ses propres interrogations sur son engagement politique. «En début d'année, j'ai personnellement questionné mon engagement en politique. Ce n'est pas une quête de pouvoir, mais un devoir de servir notre nation, de répondre aux besoins des citoyens et de construire un avenir meilleur», a-t-elle déclaré.

Elle a appelé les militants à ne pas se laisser déstabiliser par les critiques et les incertitudes. «Les critiques pourront toujours émerger, mais ce qui importe, c'est notre capacité à agir, à nous lever et à créer des solutions, notamment en dépassant nos propres incertitudes», a-t-elle ajouté, avant de plaider pour un MMM «fort et uni, prêt à relever les défis de demain».

«Osi lontan ki zot la»

Dans son fief de la circonscription n°20, Rajesh Bhagwan a adopté un ton résolument combatif. «Les mo dir li san fezer, san arogan, osi lontan ki mo la, osi lontan ki zot la, sa sirkonskription-la pou res MMM», a-t-il lancé aux militants.

Le ministre de l'Environnement n'a toutefois pas manqué de rendre hommage à la contribution de Paul Bérenger dans l'histoire du mouvement. «Zame monn mank li direspe», a-t-il affirmé. Évoquant ses 78 ans, Rajesh Bhagwan a également tenu à souligner que l'âge ne constitue pas, selon lui, un obstacle à l'engagement politique. Il a appelé les militants à se mobiliser en grand nombre pour le congrès du 27 septembre.

«Mo pa enn minis voler, mo pa enn minis ki res lakaz. Mo enn minis ki travay pou ou», a-t-il déclaré, avant d'affirmer : «Elektora MMM pa avek Bérenger, elektora MMM pa finn suiv Bérenger. Le 27 sera un tournant, le 27 nou pou donn sok.»

Une décision assumée

Aadil Ameer Meea a, lui aussi, placé les militants au coeur de son intervention. «C'est à cause des militants ki nou finn res dan gouvernman», a-t-il expliqué.

Issu lui-même d'une famille militante, il a évoqué les sacrifices nécessaires pour s'engager pleinement dans la vie politique et publique. Pour lui, la décision de rester au gouvernement doit également être comprise à travers cette volonté de poursuivre le travail engagé.

Il est notamment revenu sur la réforme de la pension, affirmant que Paul Bérenger y était favorable. «Reform pansion-la, ou panse nou'nn fer li expres pou vinn inpopiler ? Nou ti pou kontan kontigne avek mem sistem, me so konsekans ti pou katastrofik», a-t-il déclaré.

À travers cette réunion de Beau-Bassin, le MMM poursuit sa campagne de mobilisation à l'approche du 27 septembre. Entre défense de ses choix, hommage à son histoire et appel à la mobilisation, les dirigeants présents ont voulu envoyer un message à leur base : le parti entend aborder son 57e anniversaire avec ses militants au coeur de sa démarche.