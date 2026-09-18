Ile Maurice: Une sexagénaire mortellement fauchée par un conducteur positif aux drogues

Le drame s'est produit le jeudi 17 septembre à Camp-Levieux. Bibi Neeroz Fulzul Hossen, 64 ans, a perdu la vie après avoir été percutée par une voiture alors qu'elle traversait la route sur un passage piéton. Si l'alcootest du conducteur du véhicule s'est révélé négatif, celui-ci a été testé positif aux drogues. Il a été arrêté.

L'accident s'est produit vers 12 h 55 à l'angle des rues Arianne et Piranhas à Camp-Levieux. Bibi Neeroz Fulzul Hossen, une habitante de la NHDC de Camp-Levieux, traversait la route au niveau du passage piéton lorsqu'elle a été violemment percutée par une voiture. Le véhicule était conduit par Nadarajen Acheemootoo, un habitant de Beau-Bassin, âgé de 44 ans.

À la suite de l'impact, Bibi Neeroz Fulzul Hossen, grièvement blessée, a été prise en charge par les membres du Service d'aide médicale d'urgence et transportée à l'hôpital Victoria, Candos. Malgré les soins prodigués, son décès a été constaté à 13 h 25 par le médecin de service. Le corps a ensuite été référé à la morgue pour l'autopsie.

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La police de Camp-Levieux a immédiatement ouvert une enquête. Des policiers, dont l'inspecteur Khooseeal et la Women Chief Inspector Singaravaloo, se sont rendus sur les lieux pour les constats. Le lieu de l'accident est couvert par le réseau Safe City. Les enquêteurs ont ainsi pu identifier la caméra qui a enregistré les images à 12 h 55. Les premiers constats indiquent que la chaussée était sèche au moment du drame et qu'aucun travail routier n'était en cours.

L'un des éléments retenus par les enquêteurs concerne l'état du conducteur. Si son alcootest s'est révélé négatif, le dépistage effectué pour déterminer la présence de drogues dans son organisme s'est, en revanche, révélé positif. Nadarajen Acheemootooa été arrêté et placé en détention au poste de police de Rose-Hill. Il a toutefois dû recevoir des soins médicaux et a été admis à l'hôpital Victoria.

L'autopsie de Bibi Neeroz Fulzul Hossen, pratiquée hier en fin de soirée par le Dr Ananda Sunassee, Police Medical Officer, a attribué son décès à un traumatisme crânien accompagné d'une fracture de la colonne vertébrale. Sa dépouille a ensuite été remise à ses proches pour les funérailles.