Ile Maurice: Un policier arrêté après la découverte présumée de cannabis dans sa voiture

Un policier de 34 ans, affecté au Rivière-des-Anguilles Enquiry Panel, a été arrêté après la découverte présumée de cannabis dans son véhicule. Une balance électronique ainsi qu'une somme de Rs 19 000 ont également été saisies. Une enquête a été ouverte sous le Dangerous Drugs Act.

Le pot-aux-roses a été découvert le lundi 14 septembre au poste de police de Rivière-des-Anguilles dans le cadre de l'exécution d'un mandat de perquisition. Le policier concerné, Nehemie Ervin Chulwa, 34 ans, est un constable. Il est affecté au Rivière-des-Anguilles Enquiry Panel et réside à Chemin-Grenier.

Il se trouvait au poste lorsqu'il a été informé du mandat de perquisition. Une fouille corporelle aurait d'abord été effectuée dans une pièce sécurisée, mais aucun objet incriminant n'a été trouvé sur lui. Les policiers lui auraient ensuite demandé de les accompagner jusqu'à son véhicule privé, garé dans l'enceinte du poste. La fouille aurait permis de découvrir une pochette en tissu gris placée derrière le siège du passager à l'avant.

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À l'intérieur se trouvaient notamment deux sachets contenant de la matière végétale soupçonnée d'être du cannabis. Le premier sachet affichait un poids brut de 10,61 grammes et le second de 2,41 grammes. Les policiers auraient également découvert sept sachets refermables en plastique transparent contenant chacun des particules de matière végétale soupçonnée d'être du cannabis. Mis devant les faits, le trentenaire aurait répondu : «mo pe trase pou zwenn les deux bouts*. Mo dan lapolis mwa osi, donn mwa enn sans*».

Une balance électronique portant également des particules d'une matière végétale suspecte, a été saisie. Une somme de Rs 19 000 en différentes coupures a également été retrouvée. Le constable Chulwaa été placé en détention et une charge provisoire de trafic de drogue pèse sur lui.