Togo: Don de sang - Campagne en cours à l'Hôpital Dogta-Lafiè

18 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Fort du succès de l'édition précédente, l'Hôpital Dogta-Lafiè (HDL) revient avec sa grande campagne de don de sang.

L'opération se déroule jusqu'au 18 septembre, avec pour objectif de reconstituer les stocks de la banque de sang de l'établissement et de sensibiliser davantage la population togolaise à ce geste solidaire. Les détails sont à lire dans La Nouvelle République.

Inauguré en avril 2023, l'Hôpital Dogta-Lafiè est situé à Agoè-Nyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

Porté et financé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l'établissement est géré par la société SOGEHP et se veut la vitrine des ambitions sanitaires du Togo, avec un plateau technique conforme aux standards internationaux.

Classé hôpital de référence de niveau 4, le HDL propose une large gamme de spécialités : médecine générale, chirurgie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, cardiologie (dont un service de cardiologie interventionnelle fonctionnant 24 heures sur 24), ophtalmologie, urologie, hémodialyse, imagerie médicale, ainsi qu'un laboratoire de biologie.

L'établissement dispose de six salles d'opération.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.