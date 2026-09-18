Togo: Baguida, nouvelle vitrine de la coopération allemande en santé oculaire

Un nouveau pôle de référence en santé oculaire a été inauguré à Baguida, dans la commune de Golfe 6, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Lomé.

Le centre assure une prise en charge des enfants ainsi que des stages pratiques continus pour les étudiants en optique/optométrie et en chirurgie de la cataracte.

Financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et Christian Blind Mission (CBM), le projet a consisté en la réhabilitation complète du centre public d'ophtalmologie de la localité.

Le nouveau centre est doté d'équipements destinés au diagnostic, au traitement et à la chirurgie des affections ophtalmologiques, avec une attention particulière portée à la cataracte, qui demeure l'une des principales causes de cécité au Togo.

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Le nouvel ambassadeur d'Allemagne, Stefan Anton Messerer, s'est félicité de l'ouverture de cette clinique qui accompagne la dynamique du gouvernement visant à renforcer l'offre de soins spécialisés, notamment à travers le Programme national de santé oculaire.

« Faciliter l'accès à des soins oculaires de qualité, c'est contribuer à préserver une chance aux enfants pour leurs études et aux adultes pour leur autonomie, afin de subvenir aux besoins de leur famille. Investir dans la santé oculaire, c'est investir directement dans le développement humain et social », a-t-il déclaré.