Tunisie: 26e Festival arabe de la radio et de la télévision - Sous le signe de l'innovation et de l'avenir numérique

La 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision se tiendra du 21 au 24 septembre 2026 sous le signe de l'innovation et de l'avenir numérique. Cet événement d'envergure, organisé par l'Asbu, propose un programme riche incluant un Salon technologique à Hammamet et des compétitions dotées de prix significatifs pour récompenser la création audiovisuelle.

L'Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) organise donc la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision du 21 au 24 septembre 2026 sous le thème «Le rythme de l'image et l'écho de l'avenir», en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, les établissements de la radio et de la télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Les grandes lignes ont été dévoilées, jeudi dernier au siège de l'Asbu, au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté les organisateurs de cette manifestation annuelle : Abderahim Souleiman, directeur général de l'Asbu, Seifeddine Tarchouni, directteur général du Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture, Chokri Ben Nessir, président directeur général de la Télévision nationale, Henda Ben Alaya, présidente directrice de la Radio nationale, ainsi que des représentants du ministère des Affaires culturelles, d'Arabsat et des médias nationaux et internationaux.

Les activités de cette édition se répartissent entre Tunis et Hammamet. La Médina Yasmine Hammamet accueillera le Salon de la technologie et des équipements au cours duquel des exposants des différents pays arabes et étrangers présenteront les derniers cris de leurs innovations en matière d'équipement audiovisuel ainsi que les séminaires autour de la production dramatique arabe, l'avenir des médias à l'ère de l'IA et les médias pour enfants. Le Salon permettra aux professionnels et aux visiteurs de prendre connaissance des innovations et des évolutions techniques dans le secteur des médias et de la communication, aux côtés du marché de la production qui constitue un espace de rencontre pour les producteurs et les professionnels afin d'échanger des oeuvres et des programme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le théâtre romain de Carthage abritera la soirée d'ouverture avec la participation de la vedette de la chanson syrienne Nassif Zeitoun et de l'artiste irakienne Rahma Riadh. Cette cérémonie inaugurale sera présentée par la Tunisienne Farah Ben Rjab et l'Egyptienne Yasmine Taha Zeki. Elle sera marquée par l'hommage rendu à douze personnalités médiatiques de la radio, de la télévision et du cinéma arabe de neuf pays. La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées. L'entrée à cette soirée est gratuite sur invitation.

Une opportunité médiatique exceptionnelle

Présentant le programme de cette édition, le directeur général de l'Asbu a fait savoir que le financement alloué aux compétitions tourne autour de 87.000 dollars. A noter que le festival organise quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles, ouvertes aux professionnels des médias de l'audiovisuel, au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats.

Cette édition comptera 450 participants et 320 productions dont 161 émissions radiophoniques et 149 programmes télévisés. Il a également fait savoir que le thème de cette édition «Le rythme de l'image et l'écho de l'avenir» incarne «la ligne directrice du festival qui évolue d'année en année». Cette édition se tient après l'évaluation du contenu de l'édition précédente, a encore précisé Souleimen, évoquant un intérêt pour l'innovation sur le plan du contenu aussi bien que le format du festival.

Il a en outre annoncé que le programme de cette édition comprend également trois débats portant sur diverses mutations que connaît le paysage médiatique arabe, à savoir : «Le podcast : tendances des contenus et pouvoir d'influence», «Le public et la création de contenu : de la réception au partenariat» et «Le tourisme médiatique : de simple transmetteur de l'événement à créateur de destination », avec la participation d'une élite d'experts arabes et internationaux.

Lors de son allocution, Seifeddine Tarchouni a considéré que ce rendez-vous médiatique est un événement important dans le paysage culturel tunisien et arabe auquel le ministère des Affaires culturelles apporte tout son soutien pour sa réussite.

Pour sa part, Chokri Ben Nessir a mis l'accent sur l'organisation du festival de l'Asbu en Tunisie qui constitue selon lui «une belle tradition et une opportunité médiatique et culturelle arabe pour la coopération, l'échange et le développement des médias arabes» soulignant «l'appui indéfectible de l'Etablissement de la télévision nationale dans l'organisation de cette manifestation dans laquelle il mettra tous ses moyens pour assurer une couverture quotidienne».

Prenant la parole, Henda Ben Alaya a évoqué la couverture radiophonique prévue des différentes manifestations au menu du festival à travers un studio qui sera installé au hall de l'exposition à la Médina Yasmine Hammamet.

Le programme de l'édition comprend aussi une cérémonie de remise des prix des échanges radiophoniques et télévisuels, ainsi que l'hommage rendu aux membres des jurys, lors des activités du festival à Yasmine Hammamet, dans le cadre de la célébration et de la valorisation des productions médiatiques arabes le 23 septembre.

Le festival clôture ses activités par une soirée artistique au Théâtre de l'Opéra à la Cité de la Culture, au cours de laquelle le public suit en avant-première exclusive l'oeuvre artistique «Saafir Ilayka wa Ghanni» du compositeur tunisien Karim Thlibi, dans un voyage artistique qui évoque le mawal en tant que valeur esthétique ancrée dans la musique arabe. Ce voyage musical sera porté par six voix arabes : Kessila Ajrad (Algérie), Hanine el-Chater (Egypte), Firas el-Fayez (Sultanant d'Oman), Abdallah Tarak (Koweït), Yacoub Shaheen (Palestine) et Mamoun Sawar el-Dahab (Soudan).

La soirée sera également marquée par les consécrations avec l'annonce des oeuvres gagnantes aux concours radiophoniques et télévisuels principaux et parallèles ainsi que dans le concours des nouveaux médias, en célébration de la diversité des formes de la création médiatique arabe face aux mutations rapides du paysage numérique.

Il est à rappeler que la convention de partenariat entre la Tunisie et l'Asbu, signée le 3 février 2023, fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement de quatre éditions du Festival de l'Asbu (23e, 24e, 25e et 26e) à travers la préparation du contenu du festival et ses activités parallèles.

Depuis sa création en 1981, le Festival est organisé à Tunis abritant le siège de l'Asbu, une organisation professionnelle arabe fondée en 1969, en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l'audiovisuel, radio et télévision.

Devenu un évènement annuel en 2015, le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il oeuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabe et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.