Tunisie: Équipe nationale - Elyes Skhiri prend sa retraite

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Le milieu du FC Cologne, Elyes Skhiri, 31 ans, prend sa retraite internationale. L'information a été relatée par la Fédération tunisienne de football, via un message de remerciement : "Merci pour tout Elyes Skhiri. 11 ans de loyauté, de sacrifice et de fierté sous le drapeau national".

Elyes Skhiri avait rejoint la sélection nationale en 2015. Il compte 86 sélections.

Selon les échos qui ont fuité, il aurait demandé aux responsables fédéraux de ne plus le convoquer en équipe nationale. Une décision sans doute motivée par la piètre prestation de l'équipe de Tunisie à la dernière Coupe du monde.

Skhiri, qui a porté le brassard de capitaine de l'équipe nationale lors du Mondial 2026, n'a pas été épargné par les critiques. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs, et il y a de quoi : ce fut de la pire participation de l'histoire de l'équipe de Tunisie en Coupe du monde.

C'est donc une page qui se tourne de l'histoire de l'équipe de Tunisie qui fait ses adieux à son capitaine.

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