Tunisie: Investissements japonais - 18 entreprises implantées au pays pour 22.000 emplois

Le nombre d'entreprises japonaises implantées en Tunisie s'élève actuellement à 18, générant quelque 22.000 emplois, a indiqué vendredi 18 septembre 2026 le président de la Chambre tuniso-japonaise de commerce et d'industrie, Nacef Belkhiria.

Intervenant sur Express Fm, Belkhiria a précisé que certaines entreprises japonaises interviennent également en Tunisie de manière ponctuelle dans la réalisation de projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs de l'eau et des routes.

Il a souligné que la présence japonaise couvre également des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les biotechnologies et les composants automobiles, affirmant que les compétences tunisiennes assurent la gestion de ces entreprises.

Selon lui, la coopération économique entre les deux pays, engagée dans sa forme actuelle depuis 2008, traduit la confiance du Japon dans les compétences et les potentialités tunisiennes. Il a notamment mis en avant les ressources humaines disponibles dans des secteurs tels que la santé, les technologies automobiles et les biotechnologies.

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Des opportunités d'investissement encore à saisir

Le président de la Chambre tuniso-japonaise a par ailleurs évoqué des opportunités pour attirer en Tunisie de grandes entreprises japonaises qui ne sont pas encore présentes dans la région méditerranéenne.

Il a toutefois estimé que le cadre fiscal actuel constitue encore un frein aux investissements japonais, les entreprises nippones privilégiant actuellement, selon lui, l'investissement dans des sociétés déjà implantées en Europe.

Belkhiria a également insisté sur l'importance pour les entreprises tunisiennes de mieux connaître les besoins du marché japonais, de développer des relations bilatérales durables et de renforcer leurs services à travers des partenariats avec des entreprises japonaises.

Il a souligné à ce propos que les relations tuniso-japonaises s'étendent sur 70 ans, estimant que cette longue expérience constitue un atout pour approfondir les échanges économiques entre les deux pays.

Un forum sur l'investissement japonais en 2026

Belkhiria a, sur un autre plan, évoqué la tenue d'un Forum de l'investissement japonais en 2026, précisant que les ministères tunisiens concernés ont déjà engagé des consultations avec la partie japonaise en vue de son organisation.

Il a, par ailleurs, fait état d'un intérêt de certaines entreprises japonaises pour une implantation en Tunisie, notamment dans les secteurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle.

La signature attendue d'une convention entre la Tunisie et le Japon visant à éviter la double imposition pourrait, selon Belkhiria, contribuer à renforcer les investissements bilatéraux et à ouvrir une nouvelle phase dans les relations économiques entre les deux pays.