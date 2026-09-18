Tunisie: Sidi Bouzid - Appel à la vigilance face aux fortes pluies attendues

Les autorités régionales de Sidi Bouzid ont appelé les citoyens à faire preuve de prudence et à respecter les règles de sécurité, alors que des précipitations importantes sont attendues au cours de la prochaine période, conformément aux bulletins d'alerte de l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans un communiqué publié sur la page officielle du gouvernorat, le gouverneur de Sidi Bouzid et président de la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, Fayçal Bel Saoudi, a appelé les habitants à prendre les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.

À l'issue de la réunion de la commission régionale tenue vendredi, les citoyens ont notamment été invités à éviter de traverser les oueds et les cours d'eau, quel que soit leur niveau ou leur débit, en raison des risques liés à la montée des eaux.

Les autorités recommandent également de ne pas s'approcher des oueds et des zones basses pendant les épisodes pluvieux.

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Prudence sur les routes

Les usagers de la route sont, pour leur part, appelés à respecter strictement les règles de circulation et de sécurité routière, notamment en utilisant les feux, en respectant la signalisation et en évitant les dépassements interdits.

Il leur est également demandé d'adapter leur vitesse aux conditions météorologiques, de faire preuve de vigilance et de respecter les distances de sécurité.

Les autorités insistent par ailleurs sur la nécessité de laisser le passage libre aux véhicules et moyens de secours, afin de ne pas entraver leur intervention en cas d'urgence. Les citoyens sont également invités à respecter les recommandations des services de sécurité et de la Garde nationale et à suivre les bulletins et alertes diffusés par les structures officielles.

Les commissions locales mobilisées

Sur le plan opérationnel, le gouverneur a indiqué que la commission régionale et les commissions locales de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours restent en état de réunion permanent.

L'ensemble des moyens humains et matériels disponibles est mis à leur disposition afin d'assurer le suivi de la situation météorologique et de permettre une intervention rapide en cas de besoin.

Les structures concernées poursuivent ainsi leur veille sur l'évolution des conditions météorologiques et se tiennent prêtes à prendre les mesures et dispositions nécessaires face à tout risque potentiel.