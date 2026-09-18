Tunisie: Kasserine - Appel à la vigilance face à d'importantes pluies attendues

Les services du gouvernorat de Kasserine ont appelé, vendredi après-midi, l'ensemble des habitants à faire preuve de prudence et de vigilance, en raison des dernières prévisions météorologiques annonçant la possibilité de précipitations importantes à partir de vendredi soir et durant les prochains jours.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le gouvernorat a notamment recommandé aux habitants de ne pas tenter de traverser les oueds, quelles que soient les conditions météorologiques, afin d'éviter les risques potentiels. Il leur est également conseillé de s'éloigner des zones et points susceptibles de présenter un danger pour la sécurité publique.

Les usagers de la route, notamment les automobilistes, sont appelés à adapter leur vitesse, à prendre les précautions nécessaires, à respecter les distances de sécurité ainsi que les règles de circulation et de sécurité routière. Les autorités recommandent également l'utilisation des feux pendant les déplacements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, les directeurs des établissements éducatifs ont été invités à prendre les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité des élèves et du personnel éducatif et prévenir les différents risques liés aux perturbations météorologiques. Ils sont également appelés à ne pas autoriser les élèves à quitter les établissements pendant les périodes de perturbations climatiques.

Sur le plan opérationnel, le gouvernorat a indiqué que la commission régionale et les commissions locales de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours restent en état de réunion afin de suivre l'évolution de la situation et d'intervenir en cas de besoin.

Ces structures travaillent en coordination avec la salle des opérations de la direction régionale de la Protection civile, avec la participation des différents services et organismes régionaux et locaux concernés.

Les autorités ont enfin appelé les habitants à suivre l'évolution de la situation météorologique à travers les médias et les sources officielles et à respecter les recommandations des services compétents, afin de limiter les risques et de préserver les personnes et les biens.