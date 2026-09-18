Tunisie: L'ASM meuble la trêve - Quatre matchs amicaux au programme

Les banlieusards ont repris hier le chemin des entraînements. Ils comptent profiter de la trêve pour corriger les lacunes. Pour ce faire, ils ont programmé quatre matchs amicaux. Il ne reste qu'à confirmer avec les sparring-partners.

Imed Ben Younès a accordé quatre jours de repos à ses joueurs avant de les inviter à reprendre les entraînements, hier. Le coach marsois et son staff profiteront de la trêve du championnat pour apporter les correctifs nécessaires aux lacunes rencontrées lors des quatre premières journées.

Pour ce faire, le staff technique a programmé quatre matchs amicaux dont les deux premiers auront lieu les 24 et 27 septembre. Les dates des deux autres sorties amicales seront confirmées sous peu. Pour ce faire, il faut confirmer déjà avec les sparring-partners contactés, à savoir le CAB, l'ES Béni Khalled et le CS Korba. Il faudra aussi trouver un quatrième sparring-partner.

Le stade Chtioui fermé

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Les banlieusards s'entraînent ailleurs que sur la pelouse centrale du Stade Chtioui, fermé pendant un mois et demi pour une opération de gazonnage.

Une bonne nouvelle quand on sait que le terrain central du Chtioui, en état piteux, est devenu au fil des années un handicap pour l'équipe. La fermeture du stade ne posera pas de problème à l'ASM pour la 5e journée étant qu'elle sera l'invité de la JSO au Zouiten.

Par contre, il faudra trouver un stade pour abriter sa rencontre pour le compte de la 6e journée contre l'ESM et probablement pour recevoir le CSHL pour le compte de la 7e journée. Le Stade municipal du Kram demeure une option pour les Marsois, à condition qu'ils obtiennent l'accord de l'exploiter.