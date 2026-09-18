Tunisie: Entrée sud de Tunis - Une route fermée à la circulation durant deux nuits

La route locale n°457 reliant Tunis à Mégrine, sous le pont de Saint-Gobain, sera fermée à la circulation dans le sens vers Mégrine, durant les nuits de dimanche 20 et lundi 21 septembre 2026, a annoncé vendredi le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Cette fermeture, prévue de 22h00 à 04h00, intervient dans le cadre des travaux d'extension de l'entrée sud de la capitale, notamment au titre du lot n°1.

Le ministère précise que les usagers venant du centre-ville de Tunis et se dirigeant vers Mégrine pourront emprunter l'avenue Moncef Bey, puis le pont de Bab Alioua et la route nationale n°1.

Une autre possibilité consiste à passer par le pont de Saint-Gobain en direction d'El Mourouj, puis à emprunter l'échangeur de Bir El Kassâa en direction de Radès, avant de rejoindre la route nationale n°1.

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat appelle les usagers à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation routière mise en place durant la période des travaux.