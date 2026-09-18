Angola: Le Président de la République exprime l'ouverture du pays aux investissements privés d'Oman

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé ce vendredi l'ouverture de d'Angola aux investissements directs du secteur privé omanais dans tous les segments de l'économie nationale.

S'exprimant au Palais présidentiel à l'occasion de la visite d'État du Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, le Chef de l'État a estimé que les échanges entre les deux pays avaient déjà produit des résultats concrets et créé les conditions d'une nouvelle ère de la coopération bilatérale.

João Lourenço a souligné, parmi les résultats obtenus, l'ouverture cette année à Luanda de l'African Bank of Oman et l'entrée d'entreprises omanaises dans les opérations diamantifères de Catoca et de Luele.

Selon le Président de la République, le démarrage des activités de la banque omanaise a renforcé les capacités du secteur financier angolais et pourrait contribuer au financement de l'économie nationale en soutenant les entrepreneurs angolais ainsi que les hommes d'affaires d'Oman et d'autres pays de la région souhaitant investir en Angola.

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« L'Angola est ouvert à l'accueil d'investissements directs du secteur privé omanais dans tous les secteurs de l'économie nationale », a déclaré João Lourenço, citant parmi les domaines d'intérêt l'agriculture et l'élevage, la pêche, les ressources minérales, le pétrole et le gaz, l'énergie électrique, ainsi que les industries pharmaceutique et la défense.

Le Chef de l'État a également exprimé l'espoir que la présence du Sultan d'Oman en Angola permette d'élargir et de consolider les résultats déjà obtenus, une dynamique qui se concrétise à travers les 13 instruments juridiques signés lors de cette visite.

Ouverture d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales

João Lourenço a rappelé que les relations entre l'Angola et Oman sont relativement récentes, mais qu'elles ont pris une dynamique particulière à partir de mai 2024, grâce à l'intensification des contacts entre les deux pays.

Le dirigeant a souligné que c'est durant cette période qu'une délégation omanaise a visité l'Angola et que les bases d'un approfondissement de la coopération dans des secteurs d'intérêt commun ont été jetées, créant ainsi les conditions propices à la visite du Président angolais à Oman en décembre de la même année.

Pour João Lourenço, les résultats obtenus depuis lors démontrent que le rapprochement entre Luanda et Mascate commence à se traduire par des initiatives concrètes ayant un impact sur l'économie angolaise.

Le Président a également plaidé en faveur de l'ouverture de missions diplomatiques d'Oman à Luanda et de l'Angola à Mascate, estimant que ces représentations pourraient faciliter la communication et approfondir les contacts entre les deux pays.

L'Angola et Oman rapprochent leurs positions sur la paix

Sur le plan politique, João Lourenço a souligné la convergence des positions entre l'Angola et Oman en matière de paix et de sécurité internationales.

Le Président angolais a particulièrement salué l'action d'Oman visant à favoriser des ententes pour réduire les tensions au Moyen-Orient et dans le golfe Persique.

À ce titre, le Chef de l'État a estimé que l'Angola jouait un rôle de médiateur dans la recherche de solutions aux conflits de la région.

João Lourenço a notamment évoqué les efforts d'Oman pour encourager le dialogue dans le conflit opposant les États-Unis à l'Iran, ainsi que pour contribuer à la stabilité du golfe Persique et à la réouverture du détroit d'Ormuz, voie majeure de la navigation maritime internationale.

« Cet esprit de construction de ponts et de rassemblement des volontés » constitue, selon le Président angolais, une contribution importante pour amener les parties en conflit à la table des négociations.