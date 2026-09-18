Angola: Le Brésil prêt à soutenir le pays dans la production de coton

Brasília — Le Brésil a exprimé, ce jeudi, sa disponibilité à partager avec l'Angola son expérience dans les domaines de la production, de la transformation, de l'analyse et de l'exportation du coton, dans le cadre des relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Un communiqué de l'ambassade d'Angola au Brésil, transmis à l'ANGOP, souligne que cet intérêt brésilien a été manifesté lors d'une rencontre à Brasília entre une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Banque de développement de l'Angola (BDA) et la direction de l'Association brésilienne des producteurs de coton (ABRAPA).

Selon le document, la réunion a permis d'examiner les opportunités d'investissement dans le secteur cotonnier en Angola, ainsi que de découvrir l'expérience brésilienne en matière de développement de la production, d'organisation de la chaîne de valeur, d'innovation technologique et d'insertion du coton sur les marchés internationaux.

Au cours de la rencontre, les possibilités de coopération entre producteurs et institutions des deux pays ont également été abordées, en vue de partager des connaissances et des technologies susceptibles de contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité du coton en Angola.

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Dans le cadre de cette mission, la délégation angolaise a également visité le Centre brésilien de référence pour l'analyse du coton (CBRA), où elle a été informée du processus d'analyse et de contrôle de la qualité de la fibre de coton.

L'expérience brésilienne constitue une référence pour l'Angola, notamment grâce au développement d'une chaîne de valeur capable d'articuler production agricole, recherche, technologie, analyse de la qualité, transformation et exportation.

Ce rapprochement avec des institutions et des producteurs brésiliens s'inscrit dans les efforts de l'Angola visant à identifier des partenaires et des opportunités d'investissement contribuant à la diversification de l'économie et au développement de la production nationale.

La mission renforce les liens avec les institutions brésiliennes

Le programme de la délégation angolaise à Brasilia comprenait une journée de travail auprès de l'Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (ApexBrasil), en coordination avec la Banque de développement de l'Angola (BDA) et l'Agence brésilienne de coopération (ABC).

La rencontre a porté sur l'identification d'opportunités d'investissement en Angola et sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

La mission de la délégation du Ministère de l'Industrie et du Commerce et de la BDA vise ainsi à approfondir la connaissance du modèle brésilien de développement des secteurs productifs et à identifier des expériences susceptibles d'être adaptées à la réalité angolaise.

Le secteur du coton revêt une importance particulière dans ce contexte, compte tenu du potentiel de l'Angola en matière de développement de la production agricole et de la nécessité de renforcer les chaînes de valeur nationales capables de générer des emplois, des revenus, des matières premières pour l'industrie ainsi que des opportunités d'exportation.

La volonté exprimée par des partenaires brésiliens de soutenir l'Angola par le transfert de connaissances, d'expériences et de solutions technologiques pourrait contribuer à jeter des bases plus solides pour la relance et l'expansion de la filière cotonnière dans le pays.

Les relations entre l'Angola et le Brésil sont marquées par de solides liens historiques, culturels et diplomatiques, l'accent étant actuellement mis sur la coopération économique, agricole et énergétique.