L'Académie de gestion des finances publiques pour l'Afrique organise la 3ème édition du programme d'apprentissage sur la gestion de la dette publique dans les États en transition

QUOI ? Troisième édition du programme d'apprentissage « PFMA Spotlight Learning » consacré à la gestion de la dette publique dans les États en transition. QUI ? Institut africain de développement, Banque africaine de développement. QUAND ? 28 septembre au 2 octobre 2026, de 8 h à 17 h (heure d'Afrique de l'Est). OÙ ? En format hybride : en ligne et à Kigali, au Rwanda.

L'Institut africain de développement du Groupe de la Banque africaine de développement organisera la troisième édition du programme d'apprentissage « PFMA Spotlight Learning » consacré à la gestion de la dette publique dans les États en transition (PFMA) sur le thème : « Renforcement des capacités en matière de transparence et de responsabilité dans la gestion de la dette des États africains », du 28 septembre au 2 octobre 2026 à Kigali, au Rwanda.

Le programme d'apprentissage « PFMA Spotlight Learning (pleins feux) » sur les États en transition est une initiative de développement des connaissances et des capacités visant à renforcer les capacités des États africains en transition dans la gestion de leurs finances publiques et de leur dette de manière productive et durable.

La première édition s'est tenue en juin 2024 à Addis-Abeba, en Éthiopie sur le thème : « Relever les défis émergents en matière de capacité de gestion de la dette publique dans les États en transition d'Afrique ». Une deuxième édition a été organisée en 2025 à Accra, au Ghana.

La présente édition enregistrera la participation des parties prenantes de 22 États africains en transition se trouvant en situation de surendettement ou présentant un risque élevé ou modéré de surendettement. Il s'agira notamment des services de gestion de la dette, des trésoreries, des banques centrales et des institutions de contrôle des finances publiques.

Il est prévu au titre de cet évènement, un dialogue sur les politiques, des sessions de formation technique approfondies, des échanges entre pairs, des échanges d'expériences et des ateliers en petits groupes. Les activités se dérouleront en anglais et en français.

Pour y participer virtuellement, inscrivez-vous en cliquant ici.

À propos des États africains en transition :

Les pays en transition sont souvent décrits comme des États fragiles ou en proie à un conflit et engagés dans un processus de transition vers une plus grande stabilité, une résilience institutionnelle accrue et un développement durable. Ces pays peuvent généralement bénéficier d'un soutien ciblé dans le cadre d'instruments tels que la Facilité d'appui à la transition de la Banque africaine de développement.

À propos de l'Institut africain de développement (IAD) :

L'Institut africain de développement fait office de point focal du Groupe de la Banque africaine de développement en matière de soutien au développement des capacités des pays membres régionaux. Il joue un rôle crucial dans le renforcement des capacités durables, la promotion d'un développement institutionnel efficace et le soutien au développement économique des pays membres régionaux.

Contact technique : Chidiebere Ibe, Division de la gestion des politiques, Institut africain de développement, Groupe de la Banque africaine de développement ; courriel : [email protected].

Contact médias : Département de la communication et des relations extérieures, Groupe de la Banque africaine de développement ; courriel : [email protected].