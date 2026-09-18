Tunisie: Le CAB affronte le CSS dimanche - Guesmi suspendu, Ouni pressenti !

Le latéral droit Aziz Guesmi sera absent contre le CSS (mise à jour de la 4e journée ce dimanche à Sfax) pour cause de suspension et c'est le jeune défenseur Bilel Ouni qui est pressenti pour le suppléer. L'entraîneur Mohamed Azaïez l'a fait jouer en amical, le week-end passé, contre l'ASS au Stade 15-Octobre pour lui donner le temps suffisant pour être compétitif. Il y a donc de fortes chances qu'il soit dans l'équipe rentrante.

M. Ben Nasr à l'ASA

Le jeune Mokhtar Ben Nasr est enrôlé par l'ASAriana pour la saison actuelle. L'ex-Cabiste a déjà porté les maillots de l'ASJelma et de l'ASMenzel Djemil.

Jeunes: résultats encourageants contre l'ASM

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Le changement du staff technique dans toutes ces catégories a commencé à donner ses fruits bien qu'il soit encore prématuré de porter un jugement définitif.

Trois victoires, deux nuls et une défaite face à l'ASM, le bilan est positif en attendant encore mieux à l'avenir.

Au Stade 15-Octobre

Minimes B : CAB-ASM : 3-2

Minimes A : CAB-ASM : 6-0

Cadets B+ : CAB-ASM : 3-0

Au Stade Chtioui

Cadets A : ASM-CAB : 1-0

Juniors : ASM-CAB : 1-1

Élites : ASM-CAB 0 : 0-0