Tunisie: Trois élèves, une école, un seul refus - Celui d'abandonner leurs bancs

À Kaou, dans la zone d'El Talh El Gharbia (gouvernorat de Gafsa), les élèves de l'école Bourguiba désertent la salle de classe depuis la rentrée ; non pas par lassitude, mais par fidélité à leur établissement, dont la fermeture a été décidée faute d'effectif suffisant, seulement trois inscrits.

Les parents, qui se sont exprimés auprès du correspondant de Jawhara FM dans la région, réclament une intervention urgente des autorités compétentes.

Leur demande est claire : garantir à ces enfants leur droit à l'éducation, soit par la réouverture de l'école, soit par une solution alternative permettant la continuité de leur scolarité.

Une piste a bien été évoquée, le transfert des élèves vers un établissement voisin, situé à environ 22 kilomètres. Mais les familles y voient une fausse solution : sans moyen de transport, ce trajet quotidien resterait, selon elles, inapplicable.

Au-delà du cas de cette école, les parents appellent à une prise de conscience plus large, rappelant que l'accès à l'éducation est une responsabilité collective, nécessitant une action rapide et une coordination entre toutes les parties concernées.