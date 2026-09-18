Angola: Des ambassadeurs rendent hommage à Agostinho Neto à Lusaka

Luanda — Des ambassadeurs de plusieurs pays accrédités en Zambie ont rendu hommage, ce jeudi à Lusaka, au Fondateur de la Nation et premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe de fleurs au pied de son buste au Musée national.

Selon un communiqué des services de communication institutionnelle et de presse de l'Ambassade d'Angola en Zambie, la cérémonie a été présidée par l'ambassadeur angolais dans ce pays, Albino Malungo, en présence de représentants diplomatiques de plusieurs nations.

Les ambassadeurs du Zimbabwe, de la Namibie, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, de l'Italie, de Cuba et de l'Arabie saoudite, ainsi que des représentants des Ambassades de Tanzanie, de Russie et du Malawi, ont pris part à cet hommage.

Lors de cette même cérémonie, Albino Malungo a offert au Musée national de Lusaka un volume de la collection « Agostinho Neto et a Libertação de Angola (1949-1974) - Arquivos da PIDE-DGS», publiée par la Fondation Dr António Agostinho Neto.

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L'ouvrage rassemble des documents, rapports, correspondances et autres pièces provenant des archives de la PIDE-DGS (Police internationale et de défense de l'État), relatifs à la surveillance, à la persécution et à l'emprisonnement d'Agostinho Neto durant la période coloniale.

La publication présente des éléments sur le parcours politique et humain du premier Président de l'Angola, incluant des mandats d'arrêt, des procès-verbaux d'interrogatoire et des documents concernant la répression coloniale portugaise entre 1949 et 1974.

L'événement a également réuni des diplomates, des descendants d'anciens combattants, des membres de la communauté angolaise et des étudiants, pour évoquer la vie et l'oeuvre d'Agostinho Neto.

La cérémonie a comporté de brèves interventions sur le parcours politique et littéraire du Fondateur de la Nation, suivies d'une déclamation chantée du poème « Caminho do Mato ».

Cet hommage s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 104e anniversaire de la naissance d'António Agostinho Neto, commémoré le 17 septembre, date consacrée au Héros national de l'Angola.