Angola: Hommage à Neto à La Havane pour le 104e anniversaire de sa naissance

La Havane — L'héritage d'António Agostinho Neto dans la lutte pour la libération de l'Angola et de l'Afrique, ainsi que dans la défense de la souveraineté des peuples, a été évoqué ce jeudi à La Havane lors des célébrations du 104e anniversaire du premier Président de l'Angola.

L'hommage a débuté par le dépôt symbolique d'une gerbe de fleurs au pied du buste d'Agostinho Neto, sur la place des Héros africains, lors d'une cérémonie réunissant une vingtaine de chefs de missions diplomatiques accrédités à Cuba, des membres du gouvernement et de l'État cubains, des associations ainsi que des diplomates angolais.

À cette occasion, la chargée d'affaires de l'ambassade d'Angola à Cuba, Iara Proença, a souligné la stature de Neto en tant que dirigeant de la lutte pour la libération du peuple angolais et pour l'émancipation du continent africain.

La diplomate a profité de l'occasion pour rappeler le rôle de Cuba dans le soutien à l'Angola, notamment durant les moments les plus difficiles de la lutte armée, suite à une demande formulée par Agostinho Neto.

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Iara Proença a indiqué que la solidarité cubaine perdure à travers la coopération dans des domaines tels que la santé et l'éducation, grâce à la présence de collaborateurs de ce pays en Angola.

« Je profite de cette occasion, dans le contexte du centenaire de la naissance du commandant Fidel Castro et de la Journée du héros national de l'Angola, pour souligner l'importance des liens historiques, d'amitié et de coopération entre nos pays, ainsi que celle de la défense de la souveraineté, de l'autodétermination et du respect des idéaux de chaque nation », a-t-elle déclaré.

Culture et mémoire

Les activités se sont poursuivies à la Maison de la Culture de l'Angola avec une exposition de photographies et la projection d'une vidéo retraçant différents moments de la vie et de l'oeuvre d'Agostinho Neto.

Le programme s'est achevé par un moment de convivialité réunissant des membres du corps diplomatique accrédité à La Havane et des étudiants cubains de l'école « Angola », invités à cet hommage.