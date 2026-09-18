Angola: Le Président angolais et le Sultan d'Oman assistent à l'échange d'instruments de coopération

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, et le Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, ont assisté ce vendredi à Luanda à l'échange symbolique de neuf instruments juridiques faisant partie de l'ensemble des accords et mémorandums d'entente signés entre les deux pays.

La cérémonie, qui s'est tenue au Palais présidentiel à « Cidade Alta », a marqué l'un des temps forts du programme officiel de la visite de travail de 48 heures du Sultan d'Oman en Angola.

Au total, les deux pays ont signé ce vendredi 13 instruments juridiques de coopération, visant à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération dans divers domaines d'intérêt commun.

L'échange des dossiers relatifs à ces neuf instruments a été effectué par des membres de l'exécutif angolais, issus de différents départements ministériels, et par de hauts responsables omanais membres de la délégation du Sultan Haitham bin Tarik Al Said.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement a eu lieu dans la Salle des traités du Palais présidentiel, un espace habituellement utilisé pour la signature et la présentation d'instruments juridiques de coopération issus de visites et de rencontres de haut niveau.

Parmi les documents signés figurent l'Accord sur l'exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service, ainsi que l'Accord de coopération technique et son programme d'exécution.

Des protocoles d'accord ont également été signés concernant les consultations politiques, les études et la formation diplomatiques, la promotion des investissements et le transport aérien.

Dans le domaine économique et fiscal, l'Angola et Oman ont paraphé l'Accord visant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, un instrument destiné à créer des conditions plus favorables aux relations économiques et aux investissements entre les deux pays.

La coopération a en outre été étendue aux secteurs de l'agriculture et de l'élevage, par le biais d'un protocole d'accord, ainsi qu'aux relations entre entreprises, avec la signature d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Angola.

Dans le secteur de l'énergie, un mémorandum d'entente a été paraphé en vue d'un éventuel partenariat couvrant les segments amont (upstream), intermédiaire (midstream) et aval (downstream), ainsi qu'un autre portant sur la coopération dans le domaine des services et technologies destinés aux champs pétrolifères.

Cet ensemble d'instruments est complété par l'Accord de principes conclu entre Simportex (Angola) et Syon Frontvis (Oman).