Maroc: A Hay Hassani, Marouane Amama porte la voix du renouveau et de l'équité sociale

Secrétaire provincial de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et tête de liste du parti dans la circonscription de Hay Hassani, Marouane Amama aborde le scrutin législatif du 23 septembre avec un mot d'ordre clair : incarner la proximité et rompre avec les pratiques politiques classiques.

Dans cette vidéo, le candidat rappelle que son engagement n'est pas le fruit d'un calcul de circonstance, mais l'aboutissement naturel d'une présence quotidienne sur le terrain et d'un parcours militant engagé depuis plus d'une décennie. Son objectif affiché consiste à transformer les attentes réelles des habitants en un plaidoyer structuré et efficace au sein des institutions élues.

Soulignant le positionnement stratégique de Hay Hassani au sein de la métropole casablancaise, Marouane Amama insiste sur la nécessité d'attirer des investissements concrets et de dynamiser le tissu économique local. Pour le candidat de la Rose, la priorité absolue reste la création d'opportunités d'emploi durables pour les jeunes, dans le respect des valeurs fondamentales de l'USFP : la justice sociale et l'équité territoriale.

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S'adressant directement à la jeunesse de Hay Hassani, il rappelle que le changement véritable demeure possible par le biais de l'action institutionnelle. Mettant en avant l'audace et la compétence nécessaires pour assumer les responsabilités politiques, Marouane Amama invite à tourner la page des méthodes traditionnelles au profit d'une gestion moderne, transparente et fondée sur l'implication effective des jeunes dans la prise de décision.

Le 23 septembre, les électrices et électeurs de Hay Hassani ont l'opportunité de faire entendre leur voix en soutenant une candidature de proximité et de terrain.