Gabon: Port-Gentil accueille une session délocalisée du Conseil Supérieur de la Magistrature

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé, ce mercredi 16 septembre 2026 à Port-Gentil, une session du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour la première fois, cette instance tient une session délocalisée dans la capitale économique. Cette rencontre a notamment été consacrée aux questions relatives à la carrière des magistrats.

Instance centrale dans la gouvernance du corps judiciaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature examine notamment les questions liées aux nominations et aux affectations des magistrats au sein des différentes juridictions du pays.

Au-delà de ces questions administratives et professionnelles, cette session s'inscrit dans la volonté de renforcer l'efficacité du service public de la justice et de consolider la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire.

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A cet égard, le Président de la République a réaffirmé l'importance d'une justice équitable, accessible, impartiale et respectueuse des droits de chaque

citoyen. Cette ambition implique également une magistrature guidée par la compétence, l'intégrité, la responsabilité professionnelle et le respect des règles qui encadrent l'exercice de la fonction judiciaire.

Pour le Chef de l'Etat, l'amélioration du fonctionnement de la justice doit produire des résultats perceptibles par les justiciables. Elle passe notamment par une plus grande efficacité des juridictions, le traitement des procédures dans des délais raisonnables et un meilleur accès au service public de la justice sur l'ensemble du territoire national.

Ces orientations s'inscrivent dans le projet de transformation du Gabon, notamment à travers le pilier 6 consacré à la justice, qui place l'efficacité de l'appareil judiciaire au coeur de la consolidation de l'État de droit, de la protection des citoyens et de la sécurisation de l'environnement économique.

La tenue de cette session à Port-Gentil traduit ainsi la volonté de poursuivre la modernisation et le renforcement de l'institution judiciaire, avec une exigence particulière portée sur la responsabilité, la probité et l'efficacité.

Les décisions issues des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature devront contribuer à améliorer le fonctionnement des juridictions et, plus largement, à renforcer la confiance des citoyens dans la justice.