Cote d'Ivoire: Préparatifs du Hadj 2027 - Le Commissariat rappelle ses canaux officiels

Le Commissariat au Hadj rappelle que l'utilisation de son identité visuelle est soumise à une autorisation écrite préalable. Il appelle les futurs pèlerins et les créateurs de contenus à se fier exclusivement à ses canaux officiels pour les informations relatives au Hadj 2027.

Le Commissariat au Hadj durcit le ton face à l'utilisation non autorisée de son identité visuelle. Dans un communiqué publié le 18 septembre 2026, l'institution met en garde le public et les créateurs de contenus contre l'usage de son logo et de ses éléments graphiques sans accord préalable.

Cette mise en garde intervient quelques jours après le lancement officiel de l'édition 2027 du Hadj. Le mercredi 16 septembre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé au lancement de cette nouvelle édition, en confiant au Commissariat au Hadj la responsabilité exclusive de communiquer sur le calendrier officiel et les modalités pratiques de l'opération.

Depuis cette annonce, le Commissariat dit avoir constaté une multiplication de publications et de visuels reprenant « abusivement » son logo sur les réseaux sociaux et différents supports de communication.

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Une autorisation écrite exigée

Face à cette situation, l'institution rappelle que l'exploitation de son logo est formellement soumise à une autorisation préalable écrite. Elle précise également que seules les publications diffusées à travers ses canaux officiels engagent le Commissariat au Hadj et font foi concernant le déroulement de l'édition 2027.

L'objectif est notamment d'éviter que des informations non officielles soient assimilées à des communications émanant de l'institution, alors que la mobilisation autour du prochain pèlerinage à La Mecque commence.

Le Commissariat au Hadj prévient par ailleurs qu'il se réserve le droit d'user des moyens légaux contre toute personne physique ou morale qui utiliserait son logo sans autorisation préalable.

Se référer aux plateformes officielles

Dans son communiqué, l'institution invite la communauté musulmane ainsi que les futurs candidats au pèlerinage à faire preuve de vigilance. Elle leur recommande de vérifier les informations relatives au Hadj 2027 et de se référer exclusivement à ses plateformes officielles d'information.

Cette démarche concerne particulièrement les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, où les informations relatives au pèlerinage peuvent rapidement circuler en dehors des canaux institutionnels.

À travers cette sortie, le Commissariat au Hadj entend ainsi rappeler les règles encadrant l'utilisation de son identité visuelle et renforcer la fiabilité des informations communiquées au public à l'approche des préparatifs du Hadj 2027.