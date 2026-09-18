Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Le quartier Kennedy de Bouaké ouvre sa première école primaire

La mairie de Bouaké a procédé, ce vendredi 18 septembre 2026, à l'ouverture officielle de l'EPP Kennedy. Deux établissements scolaires ont également reçu 1 000 kits scolaires et 220 tables-bancs, dans le cadre des actions municipales en faveur de l'éducation.

Une nouvelle école accueille désormais les enfants du quartier Kennedy, à Bouaké. L'École primaire publique (EPP) Kennedy a officiellement ouvert ses portes vendredi 18 septembre 2026, à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027.

La cérémonie de remise des clés s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement, en présence de représentants de la mairie, des responsables de l'Éducation nationale, des enseignants, des parents d'élèves, des chefs traditionnels et des guides religieux.

Représentant le maire de Bouaké, Amadou Koné, la 5e adjointe au maire, Fanta Ouattara, a remis les clés de l'établissement aux responsables de l'Éducation nationale. Cette cérémonie a été suivie de la remise de 120 tables-bancs et de 500 kits scolaires destinés aux élèves de l'EPP Kennedy.

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Le secrétaire général de la DRENA 2, Angoua Amani Théodore, représentant le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Laciné Fanny, a salué l'engagement de la municipalité en faveur de l'école. Pour les responsables locaux, l'ouverture de cette école répond notamment au besoin d'améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage des enfants du quartier.

1 000 kits scolaires pour deux établissements

Après l'EPP Kennedy, la délégation municipale s'est rendue à l'EPP TSF Sud 1-2. Le même établissement a reçu 500 kits scolaires et 100 tables-bancs.

Au total, les deux écoles bénéficient ainsi de 1 000 kits scolaires et de 220 tables-bancs pour cette rentrée. Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, l'ensemble des dons est évalué à 68 615 510 francs CFA.

Pour la municipalité, ces actions s'inscrivent dans le programme quinquennal « Bouaké Nouveau », qui prévoit notamment la réhabilitation et la construction d'écoles primaires dans la commune.

La 5e adjointe au maire a expliqué que ces investissements visent à améliorer l'environnement scolaire et à offrir aux élèves des infrastructures et des équipements adaptés à leur apprentissage.

Du côté des populations, l'ouverture de l'EPP Kennedy est accueillie avec satisfaction. Le président du quartier Kennedy Sud, Gaoussou Diawara, a exprimé sa reconnaissance à la mairie. Une nouvelle infrastructure qui vient ainsi compléter l'offre scolaire dans ce quartier de Bouaké, au début de l'année académique 2026-2027.