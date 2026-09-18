Cote d'Ivoire: Traçabilité du cacao - Le Conseil du Café-Cacao défend son dispositif face aux critiques

Le Conseil du Café-Cacao assure que le Système national de traçabilité (SNT), rendu obligatoire depuis le début de la campagne 2026-2027, fonctionne normalement. Cette mise au point intervient après des critiques attribuées au président du Syndicat national des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire (SYNAPCI), Koné Moussa.

Le Conseil du Café-Cacao monte au créneau pour défendre le Système national de traçabilité (SNT) du cacao. Dans un communiqué publié le 18 septembre 2026, l'institution affirme que le dispositif, mis en oeuvre depuis le 1er septembre, fonctionne normalement et que les opérations réalisées à ce jour ne révèlent pas de dysfonctionnement.

Le SNT est désormais utilisé de manière obligatoire avec la carte du producteur, depuis l'ouverture de la campagne de commercialisation 2026-2027. Pour le Conseil du Café-Cacao, cet outil constitue une étape importante dans la transformation du système de commercialisation intérieure de la filière.

Répondre aux exigences européennes

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La mise en place de ce dispositif intervient également dans la perspective de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2027, de la réglementation européenne sur la déforestation importée. Celle-ci impose notamment aux produits concernés, dont le cacao, de répondre à des exigences de traçabilité et de durabilité.

Selon le Conseil du Café-Cacao, l'Europe représente 70 % des exportations de cacao de la Côte d'Ivoire. L'enjeu est donc important pour la filière, mais aussi pour l'économie nationale. Le cacao représente, selon le communiqué, 15 % du Produit intérieur brut (PIB) et 40 % des recettes d'exportation.

Le système national de traçabilité et de certification a été élaboré en combinaison avec la norme ARS 1000, afin de répondre aux exigences des marchés et de renforcer le suivi du cacao produit et commercialisé.

Le Conseil répond aux critiques

Cette mise au point fait suite, selon le Conseil du Café-Cacao, à des déclarations du président du SYNAPCI, Koné Moussa, qui aurait dénoncé des dysfonctionnements du SNT et mis en cause sa fiabilité.

Le Conseil rejette ces accusations et affirme que le système ne souffre d'aucun problème de sécurité. Il rappelle également qu'en décembre 2025, Koné Moussa avait déclaré publiquement, selon l'institution, l'existence de 700 000 tonnes de cacao disponibles sur l'ensemble du territoire. Le Conseil estime que cette déclaration avait contribué à une baisse des cours sur le marché international, tout en affirmant que cette quantité n'existait pas.

Au-delà de cette controverse, le Conseil du Café-Cacao soutient que le SNT constitue désormais un outil destiné à renforcer la transparence et à lutter contre les circuits frauduleux de commercialisation qui échappent aux mécanismes de contrôle.

L'institution considère ainsi son déploiement comme une évolution durable du fonctionnement de la filière café-cacao ivoirienne.