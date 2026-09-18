Cote d'Ivoire: Urbanisation - TOS-BAT lance officiellement la 3e édition du FIISEC et la 4e Nuit panafricaine du bâtiment

La 3e édition du Forum international de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction (Fiisec), couplée à la 4e édition de la Nuit panafricaine du bâtiment, a été lancée le jeudi 17 septembre 2026, à la Crrae-Umoa, à la Riviera Bonoumin (Cocody). Pour cette 3e édition, le Bénin est le pays invité d'honneur.

Le lancement du rendez-vous, placé sous le thème « Bâtir l'Afrique de demain : innovation, investissement et infrastructures durables à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle », a réuni de nombreuses autorités ministérielles, municipales et professionnelles.

Organisé par la Truelle d'Or Sénégalaise du Bâtiment (Tos-Bat), le Fiisec se veut une plateforme tournante, portée chaque année par un pays hôte différent.

Moustapha Diallo, directeur général d'Ospat et promoteur du forum, a rappelé qu'une démarche de terrain a été menée depuis mars en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et auprès d'acteurs du Bénin, du Togo, de la Guinée-Bissau et du Niger. « Séparés, nous ne serons jamais forts », a-t-il insisté, plaidant pour une mutualisation des expertises entre architectes, urbanistes et géomètres du continent.

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Au nom de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, sa représentante a salué l'initiative, désormais soutenue par les ministères sénégalais de l'Urbanisme et des Affaires étrangères. Elle a appelé les décideurs publics, chercheurs, jeunes entrepreneurs et étudiants à participer massivement aux échanges.

Parmi les axes forts évoqués figurent la promotion des matériaux locaux, le financement du Btp à travers le privé, les Partenariats public-privés et la diaspora. Le modèle sénégalais d'investissement dans le logement social a notamment été cité en exemple, ainsi que le renforcement des compétences par la formation.

Moustapha Diallo a par ailleurs appelé à encadrer l'intelligence artificielle, dont l'essor pourrait, selon lui, « rendre caducs de nombreux métiers si le secteur ne s'y adapte pas ».

Siriki Sangaré, président des Promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, a, quant à lui, appelé le continent à changer d'échelle. « Nous devons construire des filières, des industries, des champions africains », a-t-il déclaré, plaidant pour que le logement, enjeu de dignité autant que de dynamique économique, devienne une véritable industrie capable de « produire en masse et de réduire les coûts ».

La cérémonie s'est poursuivie par la présentation des ambitions de l'édition Abidjan 2026, avant le début des activités, qui se dérouleront jusqu'à la grande soirée de la Nuit du bâtiment, prévue du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2026.