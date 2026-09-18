Cote d'Ivoire: Transport aérien et Tourisme - Un accord signé avec Emirates pour booster la destination du pays

Un protocole d'accord lie désormais les ministères ivoiriens des Transports et des Affaires maritimes, du Tourisme et des Loisirs et la Compagnie aérienne Emirates Airlines, pour renforcer la connectivité aérienne et la promotion de la destination Côte d'Ivoire.

L'accord a été paraphé le lundi 14 septembre 2026 par le vice-président senior des opérations commerciales d'Emirates, Adil Al Ghaith et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Émirats arabes unis, Diaby Vacaba.

C'était dans le cadre des activités de l'Arabian Travel Market. Le protocole engage les signataires sur la promotion croisée, les échanges de données, la facilitation des voyages de familiarisation, la mise en place d'offres préférentielles pour les voyagistes et le transport de supports promotionnels.

Au dire d'Ahmed Coulibaly, directeur général du transport aérien de Côte d'Ivoire - qui a mené les discussions techniques depuis le Dubai Airshow 2025 - ce partenariat, impulsé par le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, vise à doper les arrivées internationales et à positionner l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan comme un hub régional en Afrique de l'Ouest.

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C'est en cela que le maroquin dirigé par Amadou Koné s'est engagé à faciliter la coordination avec les autorités de l'aviation civile, les structures aéroportuaires, de sûreté et douanières, pour accompagner le développement des services d'Emirates, qui dessert Abidjan via Accra depuis deux décennies.

Le Ministre Amadou Koné a indiqué que ce partenariat s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de renforcer le rôle d'Abidjan comme porte d'entrée stratégique, et devrait soutenir l'expansion de la connectivité aérienne de la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a déclaré que cet accord constitue "bien plus qu'un partenariat de promotion touristique, une porte d'entrée stratégique". La Côte d'Ivoire, qui a enregistré 6,7 millions de touristes en 2025, ambitionne d'intégrer le Top 5 des destinations les plus visitées d'Afrique à l'horizon 2030.