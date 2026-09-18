Cote d'Ivoire: Leadership - Christiane Ohin-Traoré rejoint la promotion 2026-2027 des Leaders Africa

La présidente fondatrice de Women in Logistics-Africa (WILA) a été sélectionnée pour participer au programme Leaders Africa de la Fondation Obama. Elle fait partie des 35 acteurs du changement retenus pour cette promotion.

Une nouvelle reconnaissance pour le leadership féminin africain. Christiane Ohin-Traoré, présidente fondatrice de Women in Logistics-Africa (WILA), a annoncé son admission au programme Leaders de la Fondation Obama pour la promotion 2026-2027.

À l'issue d'un processus de sélection compétitif, elle rejoint les 35 participants du programme Leaders Africa, qui rassemble des acteurs du changement engagés dans différents domaines sur le continent. Pendant huit mois, les participants bénéficieront d'une formation en leadership fondé sur les valeurs, destinée à renforcer leurs compétences et à développer leur capacité d'action.

Le programme prévoit notamment des sessions virtuelles hebdomadaires, des échanges entre pairs ainsi que des rencontres avec des leaders d'opinion, des mentors et des membres du réseau mondial de la Fondation Obama.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un engagement en faveur du leadership féminin

Christiane Ohin-Traoré est à l'origine de Women in Logistics-Africa, une organisation à but non lucratif qui oeuvre à la promotion du leadership féminin et au développement professionnel des femmes dans les secteurs de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement en Afrique.

Sous sa direction, WILA s'est implantée dans 21 pays africains et a constitué un réseau de plus de 1 000 femmes. L'organisation indique également avoir accompagné 70 jeunes dans le cadre de programmes de mentorat, avec un taux d'insertion professionnelle de 86 %.

Avant de s'investir dans l'entrepreneuriat social et le leadership féminin, Christiane Ohin-Traoré a notamment travaillé au sein de groupes internationaux comme Africa Global Logistics et A.P. Moller-Maersk.

Son principal domaine d'intervention est celui des droits des femmes et de l'égalité entre les genres.

35 leaders issus de 25 pays

La promotion 2026-2027 du programme Leaders Africa compte 35 participants issus de 25 pays. Leurs domaines d'engagement couvrent notamment la santé et l'accès aux soins, le financement climatique et les énergies propres, l'inclusion économique, l'entrepreneuriat et la gouvernance démocratique.

Lancé en 2018 comme premier programme régional de la Fondation Obama, Leaders Africa entend constituer un réseau d'acteurs engagés dans la transformation de leurs communautés, de leurs pays et du continent.

Plus largement, le programme Leaders de la Fondation Obama vise à renforcer les capacités et les réseaux de leaders émergents en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis.

Pour Christiane Ohin-Traoré, cette sélection intervient dans la continuité de son engagement en faveur de la place des femmes dans les métiers de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement en Afrique.