Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse - Fodjo Lucien distingué pour ses travaux sur la fiscalité minière

Le sous-directeur des Affaires juridiques de l'Office national de la protection civile (ONPC), Fodjo Koffi Dongo Lucien, a soutenu, vendredi 18 septembre 2026, sa thèse de Doctorat unique en droit à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son travail consacré au régime fiscal des sociétés minières en Côte d'Ivoire a été sanctionné par la mention « très honorable ».

Des applaudissements nourris ont accueilli l'annonce du jury. Vendredi 18 septembre, à la bibliothèque de l'Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences juridiques, administratives et politiques (SJAP) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Fodjo Koffi Dongo Lucien a franchi une nouvelle étape dans son parcours universitaire.

Devant un jury composé de professeurs titulaires et de maîtres de conférences en droit, l'impétrant a présenté les résultats de ses recherches autour du thème : « Le régime fiscal des sociétés minières en Côte d'Ivoire ».

La soutenance était présidée par le professeur Fabrice Hourquebie, de l'Université de Bordeaux, également directeur du Centre d'études et de recherches comparatives sur les Constitutions, les libertés et l'État (CERCLE), en France.

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La fiscalité minière au coeur des recherches

Dans son argumentaire, Fodjo Koffi Dongo Lucien s'est appuyé sur les textes juridiques ivoiriens encadrant l'activité minière. Ses travaux proposent plusieurs pistes susceptibles, selon lui, de contribuer à une meilleure optimisation des retombées fiscales du secteur minier.

L'objectif affiché est notamment de permettre à l'exploitation minière de contribuer davantage au développement économique du pays et de devenir, à l'horizon 2030, l'un des principaux leviers de l'économie ivoirienne.

La qualité du travail a été relevée par les membres du jury. Des observations portant aussi bien sur la forme que sur le fond ont toutefois été formulées. Les examinateurs ont également recommandé des ajustements afin de renforcer et de parfaire certains aspects de l'argumentaire développé dans la thèse.

Une distinction saluée par l'ONPC

Les recherches ont été conduites sous la direction de Lath Yédoh Sébastien, maître de conférences agrégé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Conseiller constitutionnel et directeur du Laboratoire d'études constitutionnelle, administrative et politique (LECAP).

La cérémonie s'est déroulée en présence de condisciples, parents et amis du nouveau docteur, ainsi que d'une importante délégation de l'ONPC. Conduite par le directeur général, Amankou Kassi Gabin, cette délégation a salué la performance de son collaborateur.

Avec cette soutenance sanctionnée par la mention « très honorable », Fodjo Koffi Dongo Lucien ajoute ainsi le grade de docteur en droit à son parcours professionnel au sein de l'Office national de la protection civile.